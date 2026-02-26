Come vedere la terza serata di Sanremo in streaming dall'estero

Il Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo con la terza serata, dopo aver toccato ieri il 59,5% di share. Guardala in diretta streaming anche se ti trovi all’estero sulla piattaforma RaiPlay, grazie alla rete globale di NordVPN (in sconto). Si inizia alle 20:40 di oggi, giovedì 26 febbraio, con Carlo Conti e Laura Pausini affiancati nella conduzione dalla top model Irina Shayk.

Sanremo 2026, terza serata: la scaletta e gli ospiti

Sarà un altro tour de force sul palco del Teatro Ariston, con una scaletta molto ricca. Innanzitutto, si esibiranno i 15 big che non hanno cantato ieri, qui elencati in ordine alfabetico con le loro canzoni: Arisa (Magica favola), Eddie Brock (Avvoltoi), Francesco Renga (Il meglio di me), Leo Gassmann (Naturale), Luchè (Labirinto), Malika Ayane (Animali notturni), Mara Sattei (Le cose che non sai di me), Maria Antonietta & Colombre (La felicità e basta), Michele Bravi (Prima o poi), Raf (Ora e per sempre), Sal Da Vinci (Per sempre sì), Samurai Jay (Ossessione), Sayf (Tu mi piaci tanto), Serena Brancale (Qui con me) e Tredici Pietro (Uomo che cade).

È poi in programma la finale delle nuove proposte tra Angelica Bove (Mattone) e Nicolò Filippucci (Laguna), senza dimenticare i super ospiti ingaggiati ovvero Eros Ramazzotti e Alicia Keys. Infine, i The Kolors suoneranno invece live in Piazza Colombo.

Guarda il festival in streaming dall’estero

Non importa dove ti trovi, in giro per il mondo: ecco come vedere in diretta dall’estero la terza serata di Sanremo 2026. E davvero facile e veloce, alla portata di tutti e compatibile con qualsiasi schermo.

Apri l’app di NordVPN (scopri la promo) sul dispositivo che hai scelto per guardare il Festival;

collegati a un server italiano per navigare con un indirizzo IP geolocalizzato;

inizia lo streaming e goditi lo spettacolo.