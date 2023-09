Come Vedere The Ferragnez: Sanremo Special

The Ferragnez: Sanremo Special è l’attesissima puntata dedicata al Festival di Sanremo 2023 che fa luce su quanto è successo tra Chiara Ferragni e Fedez prima, durante e dopo il dietro le quinte della manifestazione canora più famosa al mondo. Da domani, l’episodio sarà disponibile in streaming in esclusiva su Prime Video.

The Ferragnez: Sanremo Special, cosa aspettarsi dall’episodio

Il Festival di Sanremo è uno degli eventi più attesi in Italia e quest’anno ha visto Chiara Ferragni affiancare Amadeus come co-conduttrice. The Ferragnez: Sanremo Special ti darà un’idea di tutto il duro lavoro e la preparazione che sono stati necessari per questo ruolo importante.

Seguirai Chiara nei momenti di tensione prima di salire sul palco, nei fitting d’alta moda e nelle lezioni di public speaking che l’hanno aiutata a brillare sotto i riflettori.

Ma non è solo Chiara a essere al centro dell’attenzione. Suo marito, Fedez, è stato anche a Sanremo con il suo popolare podcast “Muschio Selvaggio”. Scoprirai come i due gestiscono la loro carriera e la loro vita familiare durante questa settimana intensa e affascinante.

Ecco la parte più intrigante: un inaspettato colpo di scena metterà alla prova l’equilibrio della coppia, costringendoli a confrontarsi su questioni del passato e del futuro. Sarà un momento emozionante da non perdere.

Quindi, se sei pronto per entrare nel mondo di Chiara Ferragni e Fedez durante il Festival di Sanremo, assicurati di sintonizzarti su Prime Video a partire dal 14 settembre per vedere “The Ferragnez: Sanremo Special”. E se non hai ancora un abbonamento Prime, è il momento perfetto per unirti e goderti questo e molti altri contenuti straordinari.

