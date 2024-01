Torino-Napoli: formazioni e come vederla in streaming

Torino-Napoli si gioca domenica 7 gennaio alle ore 15:00 ed è possibile vederla in streaming su DAZN. Lo stadio Olimpico del capoluogo piemontese accoglie un match tutt’altro che banale, in scena per la giornata 19 della Serie A, l’ultima del girone di andata. Terminate le festività, riparte il campionato.

Serie A: guarda Torino-Napoli in streaming

Più vicine in classifica di quanto in molti avrebbero scommesso all’inizio della stagione, le due squadre stanno attraversando momenti diversi. I padroni di casa, decimi a 24 punti, hanno l’obiettivo di proseguire con il ritmo tenuto fin qui, mentre gli ospiti, ottavi a 28 punti, sono chiamati a cambiare marcia, per non perdere ulteriore terreno nei confronti delle posizioni di testa: il cambio di mister in corsa non ha fin qui portato i risultati sperati.

I tifosi granata e quelli azzurri possono vedere la partita in diretta streaming esclusiva su DAZN. La voce di Ricky Buscaglia è quella scelta dalla piattaforma per la telecronaca. Al suo fianco, per il commento tecnico, c’è Marco Parolo.

I due allenatori, Jurić e Mazzarri, sono chiamati a studiare il migliore approccio alla gara, così da portare a termine la prima parte del campionato nel migliore dei modi. Ecco le probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata;

Napoli (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

I bookmaker non si sbilanciano nel loro pronostico, assegnando agli azzurri maggiori possibilità di vittoria, ma con una percentuale di scarto davvero esigua. L’ipotesi di un pareggio non è da escludere.

Se scegli di attivare l’abbonamento a DAZN avrai accesso a tutte le emozioni della Serie A da vivere in streaming. Dieci partite su dieci in ogni turno, con sette esclusive, rendono l’esperienza completa e senza paragoni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.