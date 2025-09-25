Come vedere Torino-Pisa di Coppa Italia in diretta streaming dall'estero

Entra nel vivo la Coppa Italia con una sfida interessante come Torino-Pisa, che si contendono l’accesso agli ottavi di finale, per unirsi a Cagliari, Udinese, Milan, Parma, Venezia e Como che hanno già passato il turno. La puoi vedere anche in streaming dall’estero con una VPN. Si gioca alle ore 21:00 di oggi, giovedì 25 settembre, nella cornice dello stadio Olimpico del capoluogo piemontese.

Coppa Italia: guarda Torino-Pisa in streaming

Si sfidano due protagoniste della Serie A, in un match dall’esito non scontato. Entrambe le squadre sono reduci da partenze non esattamente positive in campionato e l’esordio nel torneo potrebbe essere un’occasione di riscatto.

Ci sono diverse opzioni per vedere la partita, in streaming o in diretta TV. Nel primo caso è trasmessa sulla piattaforma Infinity di Mediaset, accessibile gratuitamente dall’Italia da tutti i dispositivi tramite applicazione o sito, anche dall’estero con una Virtual Private Network. In alternativa è possibile sintonizzare il televisore su Italia 1.

Diamo un’occhiata alle probabili formazioni che i due allenatori, Baroni e Gilardino, dovrebbero schierare al fischio d’inizio.

Torino (4-3-3): Paleari; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Asllani, Gineitis; Ngonge, Adams, Vlasic;

Pisa (3-4-2-1): Scuffet; Mbambi, Canestrelli, Lusuardi; Esteves, Piccinini, Hojholt, Angori; Lorran, Tramoni; Meiste.

Il fattore campo e le rose differenti fanno pendere il pronostico dalla parte dei granata. Trattandosi di una gara secca potrebbe però succedere di tutto.

Come vedere la partita dall’estero

Se ti trovi all’estero e vuoi vedere Torino-Pisa in diretta, senza rinunciare alla telecronaca in italiano, il metodo da seguire è molto semplice.

Apri l’applicazione di Total VPN (in sconto) sul dispositivo che hai scelto per guardare la partita;

collegati a un server italiano per ottenere un indirizzo IP geolocalizzato nel nostro paese;

fai partire lo streaming e goditi lo spettacolo della Coppa Italia.