 Come vedere Torino-Pisa (Coppa Italia) in streaming dall'estero
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Come vedere Torino-Pisa di Coppa Italia in diretta streaming dall'estero

Nel secondo turno di Coppa Italia è l'ora di Torino-Pisa: ecco come vedere la partita in diretta, in streaming anche dall'estero o in TV.
Come vedere Torino-Pisa di Coppa Italia in diretta streaming dall'estero
Entertainment Sport
Nel secondo turno di Coppa Italia è l'ora di Torino-Pisa: ecco come vedere la partita in diretta, in streaming anche dall'estero o in TV.

Entra nel vivo la Coppa Italia con una sfida interessante come Torino-Pisa, che si contendono l’accesso agli ottavi di finale, per unirsi a Cagliari, Udinese, Milan, Parma, Venezia e Como che hanno già passato il turno. La puoi vedere anche in streaming dall’estero con una VPN. Si gioca alle ore 21:00 di oggi, giovedì 25 settembre, nella cornice dello stadio Olimpico del capoluogo piemontese.

Guarda Torino-Pisa in streaming dall’estero

Coppa Italia: guarda Torino-Pisa in streaming

Si sfidano due protagoniste della Serie A, in un match dall’esito non scontato. Entrambe le squadre sono reduci da partenze non esattamente positive in campionato e l’esordio nel torneo potrebbe essere un’occasione di riscatto.

Ci sono diverse opzioni per vedere la partita, in streaming o in diretta TV. Nel primo caso è trasmessa sulla piattaforma Infinity di Mediaset, accessibile gratuitamente dall’Italia da tutti i dispositivi tramite applicazione o sito, anche dall’estero con una Virtual Private Network. In alternativa è possibile sintonizzare il televisore su Italia 1.

Guarda Torino-Pisa di Coppa Italia in streaming dall'estero

Diamo un’occhiata alle probabili formazioni che i due allenatori, Baroni e Gilardino, dovrebbero schierare al fischio d’inizio.

  • Torino (4-3-3): Paleari; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Asllani, Gineitis; Ngonge, Adams, Vlasic;
  • Pisa (3-4-2-1): Scuffet; Mbambi, Canestrelli, Lusuardi; Esteves, Piccinini, Hojholt, Angori; Lorran, Tramoni; Meiste.

Il fattore campo e le rose differenti fanno pendere il pronostico dalla parte dei granata. Trattandosi di una gara secca potrebbe però succedere di tutto.

Guarda Torino-Pisa in streaming dall’estero

Come vedere la partita dall’estero

Se ti trovi all’estero e vuoi vedere Torino-Pisa in diretta, senza rinunciare alla telecronaca in italiano, il metodo da seguire è molto semplice.

  • Apri l’applicazione di Total VPN (in sconto) sul dispositivo che hai scelto per guardare la partita;
  • collegati a un server italiano per ottenere un indirizzo IP geolocalizzato nel nostro paese;
  • fai partire lo streaming e goditi lo spettacolo della Coppa Italia.
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Sky Calcio, ecco l'offerta valida solo online per vedere tutto il calcio e la tv di Sky

Sky Calcio, ecco l'offerta valida solo online per vedere tutto il calcio e la tv di Sky
Mondiali di atletica 2025: come vedere le ultime gare in streaming dall'estero

Mondiali di atletica 2025: come vedere le ultime gare in streaming dall'estero
Lazio-Roma, una domenica bestiale: ecco come vederlo con MyClubPass di DAZN

Lazio-Roma, una domenica bestiale: ecco come vederlo con MyClubPass di DAZN
Lecce-Cagliari è l'anticipo della quarta giornata di Serie A: guardalo con MyClubPass di DAZN

Lecce-Cagliari è l'anticipo della quarta giornata di Serie A: guardalo con MyClubPass di DAZN
Sky Calcio, ecco l'offerta valida solo online per vedere tutto il calcio e la tv di Sky

Sky Calcio, ecco l'offerta valida solo online per vedere tutto il calcio e la tv di Sky
Mondiali di atletica 2025: come vedere le ultime gare in streaming dall'estero

Mondiali di atletica 2025: come vedere le ultime gare in streaming dall'estero
Lazio-Roma, una domenica bestiale: ecco come vederlo con MyClubPass di DAZN

Lazio-Roma, una domenica bestiale: ecco come vederlo con MyClubPass di DAZN
Lecce-Cagliari è l'anticipo della quarta giornata di Serie A: guardalo con MyClubPass di DAZN

Lecce-Cagliari è l'anticipo della quarta giornata di Serie A: guardalo con MyClubPass di DAZN
Davide Tommasi
Pubblicato il
25 set 2025
Link copiato negli appunti