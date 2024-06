Come vedere Turchia-Portogallo in diretta streaming anche dall'estero

Il programma di partite della giornata dei Campionati Europei di Calcio 2024 propone la sfida tra le due big del gruppo F: Turchia e Portogallo.

Entrambe le squadre hanno ottenuto un successo nella giornata di esordio: 3-1 per i turchi guidati da Montella contro la Georgia e il 2-1 dei lusitani di CR7 ai danni della Repubblica Ceca, in rimonta all’ultimo minuto. Adesso ci si gioca l’accesso diretto agli ottavi di finale: una vittoria garantirebbe qualificazione e primo posto.

La partita avrà inizio alle ore 18 e potrai vederla in diretta streaming su RaiPlay e NOW, con il pass Sport disponibile a partire da 14,99 euro al mese. Se vuoi vedere la partita all’estero in italiano ti servirà però superare il blocco geoterritoriale con una VPN come NordVPN.

Turchia-Portogallo di EURO 2024 in streaming in italiano anche all’estero

Come avrai capito, se ti trovi in Italia non avrai problemi a vedere la partita dato che sarà disponibile in TV sui canali Rai e in streaming su RaiPlay e NOW. Se ti trovi all’estero invece, e non vuoi rinunciare al commento in italiano, dovrai usare una VPN come NordVPN per superare il blocco territoriale e superare la tua posizione in Italia. Procedi così:

Scegli NordVPN con l’offerta di giugno 2024 Scarica NordVPN sul dispositivo che userai per vedere la partita, come un PC, uno smartphone o un tablet Apri NordVPN e, dopo aver inserito le credenziali, nella pagina dei server seleziona una posizione in Italia A questo punto potrai aprire sia RaiPlay sia NOW per guardare Turchia-Portogallo come se ti trovassi a casa

Il pass Sport di NOW, disponibile a partire da 14,99 euro al mese, ti permette di vedere tutte le partite degli Europei di calcio, la Formula 1, la MotoGP e il grande tennis internazionale. E poi potrai prepararti alla nuova stagione calcistica di club con 3 partite su 10 di Serie A, tra cui tanti big match, la Serie C e le nuove Champions League, Europa League e Conference League in (quasi) totale esclusiva.

