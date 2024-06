Come vedere tutte le partite di EURO 2024 all'estero anche in italiano

EURO 2024, i campionati Europei di Calcio di Germania, stanno entrando nella fase più calda: l’Italia è tra le qualificate alle fase ad eliminazione e adesso si aspettano le altre squadre per completare il quadro fino alla finale del 14 luglio.

Se durante o per tutto quel periodo sarai all’estero e non vuoi perderti nessuna partita, e soprattutto non perdere il commento in italiano, la tua soluzione è usare una combinazione tra il pass sport di NOW e una VPN come NordVPN. Ti spieghiamo come fare.

Partite di EURO 2024 in streaming italiano all’estero con NordVPN

Tutte le 51 partite dei campionati Europei 2024 di Germania vengono e saranno trasmesse tutte in streaming su NOW con il pass Sport, di cui 20 di queste in totale esclusive. Le altre volendo potrai vederle anche su RaiPlay, ma se sei abbonato scoprirai o avrai già scoperto che vi sono delle restrizioni geografiche che ti impediscono di usare l’applicazione all’estero.

Per superare questo ostacolo allora devi servirti delle potenzialità offerte da NordVPN, in questo modo:

Attiva un abbonamento NordVPN: ci sono diversi piani in sconto per giugno 2024 con rimborso garantito a 30 giorni se cambi idea Scarica NordVPN sul dispositivo o sui dispositivi che userai per vedere le partite Quando vorrai vedere una partita, apri NordVPN, inserisci le credenziali, attivalo e apri la lista dei server Seleziona un server italiano sito a Milano o Roma Adesso potrai aprire NOW o RaiPlay per guardare in streaming la partita che vorrai con pre-partita, commento e post-partita in italiano

Come vedi, tutto molto semplice e veloce. Peraltro è una buona occasione per scoprire i vantaggi di NordVPN che, oltre a questo, ti garantisce la massima sicurezza e privacy per la tua connessione, ovunque ti trovi, le migliori velocità di connessione per streaming e altre attività, la protezione automatica dai malware e molto altro ancora. Inoltre, con un solo account potrai proteggere fino a 10 dispositivi.

Infine, il pass Sport di NOW è disponibile a 14,99 euro al mese: avrai accesso a tutte le partite degli Europei, ai Giochi Olimpici di Parigi, al torneo di Wimbledon, alla Formula 1, alla MotoGP e, dalla prossima stagione, anche a 3 partite su 10 per giornata di Serie A, alla Serie C, al meglio di Premier League e Bundesliga e a quasi tutte le partite di Champions League e alla totale esclusiva di Europa League e Conference League.