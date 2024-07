Come vedere Uruguay-Brasile in streaming dall'estero

La Copa America 2024 propone un quarto di finale che promette spettacolo tra Uruguay e Brasile. Una grande classica del calcio sudamericano dall’esito non scontato, anzi al momento la nazionale verdeoro non sembra essere la squadra schiacciasassi che compete alla sua storia e la formazione uruguaiana è in grande forma, come stanno dimostrando le qualificazioni ai Mondiali 2026 e la fase a gironi del torneo.

La partita si giocherà nella notte tra sabato 6 luglio e domenica 7 luglio alle 03 ora italiana. Potrai vederla in diretta TV su Sportitalia o in diretta streaming sul sito ufficiale dell’emittente. Se ti trovi all’estero e vuoi vederla in italiano ti servirà usare NordVPN.

Utilizza NordVPN per guardare Uruguay-Brasile in streaming in italiano anche dall’estero

Con NordVPN puoi superare le restrizioni geografiche attive sulle piattaforme streaming, in questo caso SportitaliaTV, che non permettono di essere utilizzare all’estero. Per farlo ti basta connetterti a un server italiano tramite la VPN, in modo da simulare la tua posizione in Italia. Il procedimento è semplicissimo:

Attiva NordVPN con gli sconti di luglio Scarica e apri l’app di NordVPN sul dispositivo che vuoi usare per la visione Inserisci le tue credenziali e poi apri la lista dei server Collegati a un server italiano Adesso potrai aprire il sito ufficiale di Sportitalia per dare il via alla visione in italiano di Uruguay-Brasile

Con NordVPN hai soprattutto la certezza di navigare in modo privato e anonimo, con la sicurezza che i tuoi dati non possano essere intercettati da nessuno e con il grande vantaggio di collegarti a server di tutto il mondo per simulare la tua posizione in un altro paese. Inoltre, con Threat Protection, sei protetto automaticamente dai malware, dai tracker e dagli annunci fastidiosi.

Con un solo abbonamento puoi proteggere fino a 10 dispositivi. Attivalo adesso: se non sei convinto, puoi sempre usufruire della garanzia di rimborso a 30 giorni.