Verona-Cagliari: formazioni e dove vederla in streaming

Verona-Cagliari accende il pomeriggio del Bentegodi con la partita valida per la giornata 17 di Serie A. Si parte sabato 23 dicembre alle ore 18:00 con diretta streaming su DAZN (in sconto a 23,99 €/mese). È già uno scontro diretto in zona salvezza, nonostante ancora non sia terminato il girone di andata.

Probabili formazioni e streaming di Verona-Cagliari

Faraoni fuori per infortunio tra i padroni di casa, mentre gli ospiti devono fare a meno di Capradossi, Rog e Shomurodov, per lo stesso motivo. Queste le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio dai due allenatori, Baroni e Ranieri.

Verona (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Hien, Magnani, F. Terracciano; Folorunsho, Hongla, Duda; Ngonge, Djuric, Lazovic;

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Jankto; Oristanio; Petagna, Pavoletti.

I tifosi gialloblu e quelli rossoblu possono vedere la partita in streaming grazie alla diretta trasmessa su DAZN. Il racconto del match è affidato alla telecronaca di Andrea Calogero.

Situazione difficile in classifica per entrambe le squadre. I veneti sono penultimi, alla posizione 19, con solo 11 punti raccolti fin qui e in piena zona retrocessione. Qualche risultato utile nelle ultime giornate ha permesso invece ai sardi di risalire la china e di allontanarsi dalla coda del gruppo: attualmente sono sedicesimi a quota 13.

Padroni di casa leggermente favoriti dal pronostico, ma la paura di compiere un passo falso, da entrambe le parti, potrebbe spingere a rischiare il meno possibile, conducendo al più classico dei pareggi.

