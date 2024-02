Verona-Juventus: formazioni e come vederla in streaming

Verona-Juventus in scena nella cornice del Bentegodi per la giornata 25 di Serie A. La puoi vedere in streaming su DAZN con fischio d’inizio in programma per sabato 17 febbraio alle ore 18:00. Una partita che vale molto per entrambe le squadre, seppur ai due estremi opporti della classifica e con obiettivi diversi per la stagione in corso.

Probabili formazioni e streaming di Verona-Juventus

Una sola assenza con cui fare i conti per Baroni: Cruz out per infortunio. Allegri è invece costretto a rinunciare a una colonna portante della difesa come Bremer per squalifica e a Perin e Kean ancora bloccati in infermeria. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate all’ingresso in campo.

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Folorunsho, Suslov, Lazovic; Noslin;

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz.

La diretta esclusiva su DAZN è l’unica opzione disponibile per chi vuole vedere la partita in streaming. La telecronaca è affidata alla voce di Stefano Borghi, affiancato da Andrea Stramaccioni per il commento tecnico.

Diciottesima posizione in classifica e in piena lotta salvezza, il Verona ha 19 punti e un disperato bisogno di risultati positivi. Ancora seconda, nonostante le due sconfitte consecutive, la Juventus è invece chiamata a rialzare la testa per non vanificare l’ottima prima parte di stagione.

Nonostante il momento non certo sereno, i bianconeri partono con il favore del pronostico. I recenti passi falsi contro Empoli e Udinese suggeriscono però di non dar nulla per scontato.

