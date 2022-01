Come velocizzare il PC (e ottenere 3 software gratis)

Se il PC non è più veloce e scattante come una volta, aspetta prima di acquistarne uno nuovo. Prova invece questa soluzione, che ti permette di spendere meno di un quarto di quanto costerebbe un nuovo computer. Parliamo di Advanced System Care 15 PRO, un software sviluppato da IObit che ti consente di velocizzare il sistema e prevenire anche quei fastidiosi rallentamenti che possono compromettere la navigazione. Grazie ai saldi attualmente in corso, potrai acquistare il software a soli 21,99 euro, risparmiando così l'80% sull'abbonamento dalla durata di un anno. Compreso nel prezzo, inoltre, riceverai tre software gratis: IObit Uninstaller 11 PRO, Smart Defrag 7 PRO e Protected Folder.

Advanced System Care: perché utilizzarlo?

Ti starai chiedendo: perché devo utilizzare un software per ripulire il mio PC? La risposta sta nella praticità. Advanced System Care 15 PRO, infatti, non si limita solamente a scansionare il computer per individuare ed eliminare definitivamente i file spazzatura annidati nel PC (solitamente il risultato di disinstallazioni), ma ti permette anche di mantenere una certa privacy quando navighi sul web, bloccando tutti gli accessi non attendibili. L'obiettivo del software non è – ovviamente – quello di sostituire un antivirus, ma la promessa è di ottenere prestazioni migliorate fino al 200% e navigazione più veloce del 300%. Mica male per poco più di 20 euro all'anno.

Come già accennato, il pacchetto in offerta comprende anche tre software gratis, fondamentali per ottenere il massimo della velocità. IObit Uninstaller 11 PRO è un ottimo tool che ti guiderà nella disinstallazione di programmi indesiderati assicurando una pulizia impeccabile dai file spazzatura residui. Smart Defrag 7 PRO, invece, consente di deframmentare il disco fisso: un'operazione manutentiva utile a mantenerlo sempre in forma. Infine Protected Folder permette di proteggere password e chiavi di accesso al riparto da occhi indiscreti. Ricordiamo dunque l'offerta: Advanced System Care 15 PRO + i tre programmi in omaggio è in promozione a 21,99 euro. Il piano annuale supporta fino a 3 PC.