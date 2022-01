Come velocizzare il PC grazie all'Intelligenza Artificiale

PC lento? Non buttarlo: prima prova Advanced SystemCare 15 PRO. Si tratta di un ottimo strumento che, grazie alla modalità con Intelligenza Artificiale, permette di ottimizzare e velocizzare il PC, liberando spazio su disco e proteggendo la tua privacy online dall'attacco di virus e hacker. Il software è disponibile in due piani, a seconda delle esigenze. Il primo, più acquistato dalla community, è il piano che supporta fino a 3 PC, in offerta a 21,99 euro invece di 49,99. Il secondo, invece, supporta solamente un PC ed è venduto al prezzo scontato di 19,99 euro invece di 29,99.

Advanced SystemCare 15 PRO: pulizia del PC perfetta

Grazie ad Advanced SystemCare 15 PRO potrai ottenere il massimo dalle prestazioni del tuo PC, anche da quelli più “datati”. Questo perché è in grado di ripulirlo da tutti quei file spazzatura (spesso residui di disinstallazioni o di navigazione) che lo rallentano. Ma non solo: con la modalità Intelligenza Artificiale, le funzionalità sono ancora più interessanti, veloci e semplici. Ecco una panoramica di tutto ciò che Advanced SystemCare 15 PRO offre.

Potente Scansione AI. Scansiona in modo intelligente i moduli che potrebbero essere la causa di rallentamenti del PC, offrendo come soluzione un'accelerazione ottimale.

Scansiona in modo intelligente i moduli che potrebbero essere la causa di rallentamenti del PC, offrendo come soluzione un'accelerazione ottimale. Prodonda pulizia del PC. Potrai liberarti dai file di registro inutili per evitare fastidiosi messaggi di errore oppure blocchi del sistema.

Potrai liberarti dai file di registro inutili per evitare fastidiosi messaggi di errore oppure blocchi del sistema. Privacy protetta. La tua privacy sarà sempre al sicuro: il programma permette infatti di cancellare automaticamente le tue tracce online. Inoltre, è in grado di bloccare gli accessi non attendibili, per prevenire il furto di dati e le infezioni da virus.

La tua privacy sarà sempre al sicuro: il programma permette infatti di cancellare automaticamente le tue tracce online. Inoltre, è in grado di bloccare gli accessi non attendibili, per prevenire il furto di dati e le infezioni da virus. 300% navigazione più veloce. Advanced SystemCare 15 PRO ottimizza le impostazioni del browser per accelerare la navigazione online fino al 300%.

Advanced SystemCare 15 PRO ottimizza le impostazioni del browser per accelerare la navigazione online fino al 300%. 200% PC più veloce. Inoltre, il software gestisce in modo intelligente l'avvio del PC, pulendo automaticamente la RAM per velocizzare il sistema fino al 200%.

Davvero tantissime funzionalità, che permetteranno anche ai PC più obsoleti o lenti di rinascere. E tu potrai ancora ottenerne il massimo delle prestazioni. Esiste una versione gratuita di Advanced SystemCare 15 PRO, ma non offre tutta la quantità di funzioni e risorse della versione a pagamento. Le licenze disponibili – ad abbonamento annuale – sono due: quella da 3 PC a 21,99 euro e quella da 1 PC a 19,99 euro, entrambe in promozione con un risparmio fino al 55% di sconto.