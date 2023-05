Come velocizzare il PC Windows: questo è lo strumento da utilizzare

Velocizzare il proprio PC Windows richiede una serie di interventi mirati ad ottimizzare il corretto funzionamento del sistema operativo. Molti dipende dalle specifiche del PC oltre che dalle varie app utilizzate che, in un modo o in un altro, potrebbero rallentarne il funzionamento. Bastano pochi accorgimenti per correggere gli errori e riuscire a risolvere il problema di un PC lento.

La prima cosa da fare, però, è adottare lo strumento giusto per identificare e rimuovere gli errori andando a velocizzare il PC Windows. La scelta giusta, quindi, è scaricare e installare PC Cleaner, un tool leggero e completo che riesce a dare una marcia in più a qualsiasi PC, velocizzandone il funzionamento. Scaricare PC Cleaner è completamente gratis ed è possibile fare riferimento al sito ufficiale qui di sotto. In più, c’è una versione completa del software che costa appena 3 euro al mese.

Velocizzare il PC Windows in 3 mosse: ecco cosa fare

Per poter velocizzare il PC Windows diventa fondamentale mettere in pratica piccoli accorgimenti. La prima cosa da fare è installare PC Cleaner per identificare e rimuovere le cause del rallentamento. Il tool effettua una scansione completa del proprio computer, analizzando tutti gli elementi del sistema operativo e adottando le contromisure necessarie per velocizzarne il funzionamento.

PC Cleaner è gratis e può contare su di una versione completa che costa 3 euro al mese. Per migliorare il funzionamento di qualsiasi PC, sia nuovo che con qualche anno in più sulle spalle, questo tool rappresenta una scelta vincente. Basterà effettuare una prima scansione per identificare i problemi e rimuoverli in via definitiva. Il software è compatibile con tutte le versioni di Windows, a partire da Windows XP, ed è ottimo, quindi, per velocizzare un vecchio PC.

Tra gli accorgimenti da tenere in considerazione per velocizzare il PC, inoltre, c’è da considerare anche un’attenta valutazione del software da installare. Per Windows esistono milioni di applicazioni ma non tutte sono realmente performanti e altre possono impattare in negativo sulle performance. È meglio installare sempre e solo software affidabile, proveniente da fonti certificate e con buone recensioni.

Bisogna poi verificare che non ci siano problemi hardware. Soprattutto per i PC con qualche anno sulle spalle, infatti, i rallentamenti potrebbero essere legati a componenti non troppo recenti. Chi ha un PC con un hard disk meccanico, ad esempio, potrebbe trovare molto vantaggioso passare ad una memoria SSD. Allo stesso modo, chi ha poca RAM potrebbe ottenere notevoli miglioramenti migliorando questo componente.

