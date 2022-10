Come verificare se un sito web ha un malware

Anche i siti web, proprio come i computer, possono essere infettati da malware, provocando danni su più livelli – dalla sicurezza al posizionamento nei principali motori di ricerca. Con tutto ciò che ne consegue in termini di utenza. Come capire, quindi, se un sito web sia stato effettivamente infettato da un malware? Scopriamolo insieme al team di Vhosting.

Il tuo sito web è infetto? Ecco come riconoscerlo

Piccola premessa: generalmente i siti web più colpiti sono quelli che presentano livelli di sicurezza bassi. Perciò password non sicure e mancanza di aggiornamenti sono il primo campanello d’allarme da tenere in considerazione. Esistono diversi metodi per capire se c’è un’avvenuta intrusione da parte di un software malevolo.

Verifica le prestazioni del sito web , che potrebbero risultare compromesse in seguito a un attacco. La presenza di un malware può causare, tra le altre cose, l’inaccessibilità alle pagine, il blocco da parte dei motori di ricerca, crollo improvviso di traffico e re-indirizzamenti verso altri siti;

o strumenti di analisi appositamente studiati. parliamo di software o plugin che, installati, consentono di intervenire nell’immediato in caso di attacco. In alcuni casi è possibile eliminare i malware direttamente utilizzando queste tipologie di software. Individua il malware con WP-Cli. Si tratta del programma a linea di comando di WordPress (ovviamente solamente se lo hai scelto come piattaforma), che consente di effettuare una serie di operazioni tra cui controllo plugin, file e codici. Così facendo è possibile individuare la presenza di elementi sconosciuti e contenuti malevoli. WP-Cli è disponibile di default su tutti i piani hosting WordPress offerti da Vhosting.

Vhosting: la migliore soluzione per il tuo sito web

Il motto di Vhosting è: performante, specifico, semplice. Il servizio è sul mercato da oltre 10 anni, in cui ha collezionato migliaia di recensioni positive. Perché scegliere Vhosting?

Soddisfazione garantita con garanzia soddisfatti o rimborsati sugli hosting condivisi

Hardware sempre aggiornato , testato periodicamente per ottenere il massimo delle performance

, testato periodicamente per ottenere il massimo delle performance DNS ridondati grazie a una rete di DNS che ti permette di ricevere connessioni più velocemente, anche fuori dall’Italia

Sito e posta indipendenti, più stabili e affidabili

Nessun limite nascosto, affinché tu possa sfruttare il piano acquistato al 100% delle sue potenzialità

Prezzi trasparenti

Sono tre i piani Vhosting disponibili: il più economico è Hosting Low Cost a 26 euro all’anno con dominio gratuito e spazio SSD NVMe fino a 30 GB. Poi c’è Hosting WordPress a 45 euro / anno che offre fino a 50 GB di spazio SSD, 1 dominio gratuito, migrazione gratuita di 1sito WordPress e LiteSpeed con LsCache. Il più completo è Hosting Professionale Semidedicato da 150 euro all’anno con le medesime caratteristiche a differenza di spazio SSD NVMe (da 50 a 75 GB) e la possibilità di ospitare da 2 a 6 domini.

Tutti e tre i piani – puoi confrontare le caratteristiche e funzionalità cliccando qui – includono:

caselle e-mail illimitate

database illimitati

backup automatico

certificato SSL gratuito

accesso SSH

garanzia soddisfatti o rimborsati

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.