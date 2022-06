Come verificare la velocità di una VPN?

Spesso si considera, a ragione, la velocità di una VPN un fattore fondamentale durante la scelta di una piattaforma rispetto a un’altra.

Questo parametro può determinare l’usabilità del servizio o meno. Come è possibile valutare in maniera concreta le prestazioni?

Quando una VPN è attiva, i tuoi dati vengono crittografati e quindi inviati dal computer/smartphone in uso a un server. Qui i dati vengono decrittografati e, seppur ciò avviene in tempi brevissimi per la concezione umana, tutto ciò può dilatare i tempi a livello di connessione.

Alcuni fattori come:

infrastruttura;

tipologia di protocolli di sicurezza;

numero di server in rapporto agli utenti.

sono molto importanti in tal senso.

Per ottenere una VPN veloce dunque, è necessario che questi fattori offrano adeguate garanzie.

La velocità di una VPN dipende da diversi fattori

Per poter testare le prestazioni di una VPN è possibile utilizzare siti come speedtest.net o, nel caso di NordVPN, usufruire di tool specifici interni.

Questo servizio specifico, tra le altre cose, è considerato come uno dei più affidabili dell’intera nicchia di mercato.

L’infrastruttura adottata da questo provider infatti offre connessioni stabili e velocità elevate. Ciò è possibile anche grazie al numero dei server e alla loro posizione, in grado di coprire praticamente tutto il mondo: si parla di 5.500 server in 60 diverse nazioni.

Per quanto concerne i protocolli di sicurezza, NordVPN utilizza NordLynx, capace di abbinare sicurezza e velocità. A rendere questo provider un vero e proprio leader del settore poi, vi sono anche altre caratteristiche.

La possibilità di adottare questo strumento in ambiente Windows, macOS, iOS, Android, Linux e persino su Android TV è un vantaggio concreto. A questo, si affianca anche la possibilità di utilizzare un singolo account anche su 6 diversi dispositivi contemporaneamente.

Quanto costa NordVPN? Grazie alle recenti offerte, è possibile ottenere tutta la protezione e la velocità di questa VPN con lo sconto del 52%. Ciò significa che NordVPN cosa appena 3,49 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.