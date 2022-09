Comincia X Factor 2022: dove guardarlo in TV e in streaming

Parte questa sera, giovedì 15 settembre alle ore 21.15, l’edizione 2022 di X Factor. Il talent show musicale, giunto alla sua diciottesima edizione, vedrà il ritorno di Fedez tra i giudici affiancato dagli inediti Ambra Angiolini, Dargen d’Amico e Rkomi. A presentare Francesca Michielin, a dieci anni dalla sua vittoria proprio sul palco dello show.

Per guardare la prima puntata di questa sera, in cui si partirà con le attese Audizioni, puoi abbonarti al servizio in streaming di NOW o a Sky Q, con il primo mese che è ancora in offerta a soli 9 euro.

X Factor 2022: dove vederlo, i giudici e la scaletta delle puntate

Si inizia dunque oggi con la prima parte delle Audizioni, che proseguiranno giovedì prossimo, 22 settembre, e anche il 29 dello stesso mese. Gli artisti in gara avranno la possibilità di presentare il proprio progetto musicale nella speranza di ricevere i tre “Sì” che gli permetteranno di proseguire verso la fase dei Bootcamp, che si terranno il 6 e il 13 ottobre.

Il 20 ottobre partirà la Last Call, in cui i giudici sceglieranno definitivamente il trio che porteranno ai Live Show, con inizio fissato al 27 ottobre e finale prevista il prossimo 8 dicembre.

Tutte le puntate, come detto, saranno trasmesse in streaming su NOW e in diretta televisiva su Sky Uno. Abbonandoti adesso a Sky Q, in offerta a soli 9 euro per il primo mese, puoi guardare X Factor e le numerose produzioni Sky Original, oltre ad avere accesso alle tue app preferite, come Netflix, Prime Video e Disney+.

