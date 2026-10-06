 Commissione UE testa alternativa a Teams: commenti negativi
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Commissione UE testa alternativa a Teams: commenti negativi

La Commissione europea ha iniziato ad usare Element Pro come alternativa a Microsoft Teams, ma i commenti dei dipendenti sono piuttosto negativi.
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La Commissione europea ha iniziato ad usare Element Pro come alternativa a Microsoft Teams, ma i commenti dei dipendenti sono piuttosto negativi.
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A partire dall’estate, i dipendenti della Commissione europea hanno iniziato ad utilizzare Element Pro come alternativa a Microsoft Teams. L’obiettivo è ridurre la dipendenza dalle aziende statunitensi in nome della cosiddetta sovranità digitale. Anche se al momento è solo una soluzione di backup, i primi commenti sono piuttosto negativi.

Teams è pesante, ma ancora il migliore

La Commissione vuole trovare alternative a software, hardware, cloud e intelligenza artificiale di aziende extra UE. Ciò dovrebbe garantire un maggiore controllo dei dati e una migliore protezione delle infrastrutture critiche. Per le comunicazioni interne viene utilizzato Microsoft Teams. A partire dall’estate viene testato Element Pro in versione “self-hosted”, quindi la piattaforma è ospitata sui server della Commissione.

Element Pro, sviluppato dall’omonima azienda britannica, sfrutta lo standard open source Matrix, ma sono state aggiunte funzionalità proprietarie. Questa scelta è piuttosto criticabile, visto che il Regno Unito ha lasciato l’Unione europea nel 2020. Inoltre, la Commissione promuove l’uso delle alternative open source.

Le funzionalità di Element Pro sono simili a quelle di Teams: chiamate audio/video, condivisione di file, stanze dedicate per le conversazioni e altro. In base ai commenti raccolti da POLITICO, i risultati dei primi test sono negativi. Un funzionario della Commissione ha scritto su una message board interna che Element Pro è una schifezza assoluta. Un altro funzionario ha dichiarato che, confrontando Element Pro a Teams, gi Stati Uniti “vincerebbero istantaneamente la guerra“, se decidessero di staccare la spina alle proprie tecnologie.

Matthew Hodgson, CEO di Element, ha evidenziato che è solo questione di abitudine:

Ovviamente ci saranno dei problemi iniziali. Ci sarà sempre una “dissonanza cognitiva” quando si passa a una nuova app, anche solo perché i pulsanti si trovano in una posizione diversa. Il cambiamento è sempre doloroso, soprattutto se si tratta di passare da un programma molto utilizzato come Teams.

Fonte: Windows Latest

Pubblicato il 6 ott 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
6 ott 2026
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