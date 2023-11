Comodo, compatto, SICURO: portafoglio UNISEX con RFID integrato

È compatto, da tenere in tasca o in borsa è uno spasso e soprattutto ti protegge dalle truffe. Questo portafoglio unisex RFID è un piccolo tesoro di cui non fare a meno soprattutto se con quello che hai già ti trovi scomodo. Non ti preoccupare perché ha spazio praticamente per tutto ciò che ti occorre, tu non devi far altro che scegliere il colore che più ti piace.

Collegati con un click su Amazon dove in occasione del Black Friday, è andato online uno sconto del 33% sul prezzo di listino che ti permette di pagarlo uno scherzo. Approfittane e portalo a casa con soli 15,99€ e neanche un centesimo in più.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Portafoglio UNISEX RFID: tutto quello che devi sapere

Nonostante le dimensioni compatte, come ti ho già detto questo portafoglio unisex RFID è straordinario e ottimo. Ti permette di avere a portata di mano di tutto e di più ma soprattutto ti protegge. Realizzato in fibra di carbonio è al contempo elegante e casual ma soprattutto robusto e resistente.

Se non ne hai mai sentito parlare prima d’ora, la protezione RFID ti salva letteralmente. È come uno scudo che blocca il passaggio di segnali quindi i documenti con CHIP e i dati delle tue carte non possono essere trafugati rimanendo sempre al sicuro. Non ti preoccupare, non è una tecnologia da ricaricare, funziona sempre e comunque!

Ma tornando a noi, questo portafoglio ha tanti scomparti per i documenti, una tasca per le banconote e un porta carte integrato con 6 posti per individuare al volo ciò che ti serve. Le monetine? C’è spazio anche per loro in una tasca laterale con zip.

Insomma, non ti fa scendere a compromessi. A te non resta che sceglierlo al volo.

Collegati su Amazon dove con lo sconto regalato dal Black Friday porti a casa questo portafoglio UNISEX a soli 15,99€, scegli il colore che più ti piace.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.