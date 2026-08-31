 Le compagnie aeree più care e più economiche in Europa
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Le compagnie aeree più care e più economiche in Europa

Scopri quali sono le compagnie aeree più care e quali sono le più economiche in Europa per programmare il tuo prossimo viaggio consapevole.
Le compagnie aeree più care e più economiche in Europa
Scienza e Ricerca
Scopri quali sono le compagnie aeree più care e quali sono le più economiche in Europa per programmare il tuo prossimo viaggio consapevole.
Canva
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Dopo aver visto le tratte aeree con più turbolenze, eccoci qui a parlare delle compagnie aeree più care e più economiche in Europa. AirAdvisor lo ha spiegato bene nel suo recente comunicato stampa che esamina un settore in forte metamorfosi negli ultimi anni. Questa classifica permetterà a tutti i passeggeri di programmare il prossimo viaggio in maniera più consapevole.

Anton Radchenko, CEO, AirAdvisor, ha affermato: “La tendenza che stiamo osservando è una divergenza crescente tra i profili di ricavo dei vettori tradizionali full-service e quelli degli operatori ad alto volume. Per i passeggeri, la conseguenza concreta è che la scelta della compagnia su una stessa rotta è diventata una delle variabili di costo più significative nel trasporto aereo europeo. E il divario tra le categorie più e meno costose analizzate in questo studio si misura ormai in decine di centesimi di euro per chilometro, non più in frazioni“.

Le compagnie aeree più costose per RASK in europa

AirAdvisor ha pubblicato la classifica delle compagnie aeree più costose per RASK in Europa.

  1. Widerøe: 32,00 centesimi di euro per posto-chilometro
  2. British Airways: 8,88 centesimi di euro per posto-chilometro
  3. Air France: 8,50 centesimi di euro per posto-chilometro
  4. Austrian Airlines: 8,50 centesimi di euro per posto-chilometro
  5. Lufthansa: 8,45 centesimi di euro per posto-chilometro
  6. Aegean Airlines: 8,39 centesimi di euro per posto-chilometro
  7. KLM: 8,37 centesimi di euro per posto-chilometro
  8. ITA Airways: 8,36 centesimi di euro per posto-chilometro
  9. Swiss: 8,30 centesimi di euro per posto-chilometro
  10. Aer Lingus: 8,07 centesimi di euro per posto-chilometro
  11. Brussels Airlines: 7,97 centesimi di euro per posto-chilometro
  12. Eurowings: 7,82 centesimi di euro per posto-chilometro
  13. SAS: 7,58 centesimi di euro per posto-chilometro
  14. Vueling: 7,49 centesimi di euro per posto-chilometro
  15. Turkish Airlines: 7,29 centesimi di euro per posto-chilometro
  16. Iberia: 7,08 centesimi di euro per posto-chilometro
  17. TAP Portugal: 6,96 centesimi di euro per posto-chilometro
  18. Norwegian Air Shuttle: 6,80 centesimi di euro per posto-chilometro
  19. Transavia: 6,64 centesimi di euro per posto-chilometro
  20. Finnair: 6,22 centesimi di euro per posto-chilometro
  21. Ryanair: 5,56 centesimi di euro per posto-chilometro
  22. easyJet: 5,21 centesimi di euro per posto-chilometro
  23. Wizz Air: 4,33 centesimi di euro per posto-chilometro

 

Pubblicato il 31 ago 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Creme solari: arriva l'ingrediente che blocca le radiazioni solari più difficili

Creme solari: arriva l'ingrediente che blocca le radiazioni solari più difficili
Perché siamo ancora esposti a sostanze chimiche vietate 20 anni fa

Perché siamo ancora esposti a sostanze chimiche vietate 20 anni fa
Arrivano i biscotti di plastica riciclata commestibile

Arrivano i biscotti di plastica riciclata commestibile
Le 10 tratte aeree europee con più turbolenze

Le 10 tratte aeree europee con più turbolenze
Creme solari: arriva l'ingrediente che blocca le radiazioni solari più difficili

Creme solari: arriva l'ingrediente che blocca le radiazioni solari più difficili
Perché siamo ancora esposti a sostanze chimiche vietate 20 anni fa

Perché siamo ancora esposti a sostanze chimiche vietate 20 anni fa
Arrivano i biscotti di plastica riciclata commestibile

Arrivano i biscotti di plastica riciclata commestibile
Le 10 tratte aeree europee con più turbolenze

Le 10 tratte aeree europee con più turbolenze
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
31 ago 2026
Link copiato negli appunti