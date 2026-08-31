Le compagnie aeree più care e più economiche in Europa

Dopo aver visto le tratte aeree con più turbolenze, eccoci qui a parlare delle compagnie aeree più care e più economiche in Europa. AirAdvisor lo ha spiegato bene nel suo recente comunicato stampa che esamina un settore in forte metamorfosi negli ultimi anni. Questa classifica permetterà a tutti i passeggeri di programmare il prossimo viaggio in maniera più consapevole.

Anton Radchenko, CEO, AirAdvisor, ha affermato: “La tendenza che stiamo osservando è una divergenza crescente tra i profili di ricavo dei vettori tradizionali full-service e quelli degli operatori ad alto volume. Per i passeggeri, la conseguenza concreta è che la scelta della compagnia su una stessa rotta è diventata una delle variabili di costo più significative nel trasporto aereo europeo. E il divario tra le categorie più e meno costose analizzate in questo studio si misura ormai in decine di centesimi di euro per chilometro, non più in frazioni“.

Le compagnie aeree più costose per RASK in europa

AirAdvisor ha pubblicato la classifica delle compagnie aeree più costose per RASK in Europa.