Compass esaudisce i tuoi desideri: da oggi il PRESTITO è online

Ottenere un prestito oggi è ancora più veloce, comodo e sicuro. Scopri le soluzioni smart di Compass. Ti basta solo un giorno. Grazie a questo nuovo sistema fai tutto direttamente da casa. Fissi il tuo appuntamento in base a dove vivi. Puoi anche modificare un appuntamento già fissato. Vivi questa esperienza con flessibilità.

Tutto è semplicissimo e veloce. Devi solo seguire le istruzioni a video per ottenere tutto quello che ti serve a richiedere il tuo finanziamento personale. Qualsiasi sia il motivo, con Compass hai la certezza di fare affidamento su un partner affidabile e sicuro. Tantissimi esperti sono pronti a soddisfare ogni tua esigenza e aiutarti a realizzare i tuoi progetti, affrontare una spesa improvvisa, superare un’emergenza o acquistare qualcosa che ti piace.

Con Compass hai due modi per richiedere un prestito. Puoi prenotare il tuo appuntamento online e recarti in filiale il giorno stabilito per parlare con un esperto in grado di offrirti la migliore soluzione alla tua esigenza. Oppure puoi richiederlo online. La risposta ti arriva in 1 giorno. In questo modo non perdi tempo e anticipi la realizzazione delle tue necessità.

Prestito Personale Compass: una garanzia

Con il Prestito Personale Compass ottieni tutte le soluzioni flessibili pensate per realizzare i tuoi progetti e sogni. Non rimandare i tuoi acquisti quando puoi ottenere un finanziamento vantaggioso in tempi record. Scopri le soluzioni smart di Compass. Tutto in un solo giorno e su misura grazie a diverse opzioni disponibili:

personalizza tu la rata;

tu la rata; scegli la durata del prestito personale;

del prestito personale; salta una rata una volta all’anno senza costi aggiuntivi;

una rata una volta all’anno senza costi aggiuntivi; unisci prestiti già in corso in un’unica rata.

Richiedi fino a 30mila euro per realizzare i tuoi progetti, concretizzare i tuoi sogni o affrontare un’emergenza improvvisa. Le soluzioni proposte da Compass sono su misura per te, in base alle tue esigenze e disponibilità. Ti serviranno solo: carta di identità, codice fiscale, ultima busta paga, ultima dichiarazione dei redditi o ultimo cedolino della pensione.