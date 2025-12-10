Compra 2 articoli e ottieni il 50% su Amazon Haul solo oggi

Solo oggi su Amazon Haul acquistando 2 articoli ottieni il 50% di sconto su tutto! Cosa stai aspettando? Scegli tra tantissimi articoli in offerta speciale e paga tutto la metà. Questo senza spesa minima e inserendo il codice magico HAUL50. Non perdere altro tempo! Approfitta subito di questa incredibile promozione.

Cinture tattiche con fibbia a sgancio rapido resistente a soli 1,60 euro!

Ombrello da viaggio compatto a soli 0,77 euro!

Tappetino da scrivania in pelle double face a soli 2,66 euro!

2 pinze da cucina in acciaio inox a soli 3,07 euro!

Set di 10 pennelli da trucco professionali a soli 2,99 euro!

Custodia portatile per rasoi a soli 1,49 euro!

Set di 6 sottobicchieri in legno in stile natalizio a soli 2,40 euro!

Set di 5 aghi intercambiabili da cucito multifunzione per riparare scarpe e fai da te a soli 1,07 euro!

Flacone spray. L’originale spruzzatore di olio premium per cucinare a soli 4,26 euro!

Ornamenti di Natale Decorazioni per alberoa soli 0,85 euro!

Kit viso 3 in 1 con rullo di giada e gua sha a soli 4,95 euro!