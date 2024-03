Compra Google Pixel Watch 2 a 100€ in meno: lo SCONTO FOLLE su Amazon

Parallelamente all’intrigante sconto Amazon su Apple Watch Series 9, tra le pagine dello stesso sito puoi trovare anche un altro smartwatch di spicco a un prezzo interessante. Questa volta però guardiamo al mondo Android, in quanto stiamo parlando di Google Pixel Watch 2, l’orologio pensato dai proprietari del robottino verde e ora in vendita a soli 299,90 euro: non perderti questo sconto di 100 euro!

Google Pixel Watch 2 costa molto meno su Amazon: le specifiche

Lo smartwatch Google Pixel Watch 2 si fa notare per il design rotondo minimal e il cinturino sportivo lato design, ma non bisogna fermarsi all’apparenza. Con il nuovo sensore e l’IA della Grande G, questo orologio monitora al meglio i dati relativi a fitness e benessere e fornisce continuamente informazioni precise e avanzate per controllare il proprio stato di salute, dal ciclo mestruale alla qualità del sonno. La feature “Risposta del Corpo”, inoltre, identifica potenziali segni di stress per permetterti di intervenire tempestivamente.

Il rilevamento cadute ti aiuta a contattare i servizi di emergenza rapidamente in caso di movimenti bruschi ritenuti pericolosi dai sensori, mentre la funzione SOS Emergenze avvisa immediatamente i contatti di fiducia e i numeri di pronto intervento. Insomma, sei sempre al sicuro!

Questo dispositivo ora può diventare tuo a 299,90 euro al posto di 399 euro, per uno sconto del 25%! La consegna è gratuita e avviene in un giorno per i clienti Prime, mentre il pagamento rateale può essere completato in 5 mensilità senza interessi.