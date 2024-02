Compra il controller DualSense per PlayStation 5 su Amazon al 20% in meno

Oltre alle cuffie Sony PlayStation5 Pulse 3D in offerta, su Amazon ora puoi acquistare anche il controller DualSense per PS5 a un prezzo molto interessante. Se ti serve un sostituto al tuo controller originale, o vuoi giocare con un amico in più ai tuoi titoli preferiti, compra ora la periferica sulla piattaforma di e-commerce in offerta al 20% in meno!

Compra il controller DualSense per PS5 su Amazon

Scopri un’esperienza di gioco più profonda e coinvolgente con il controller DualSense per PS5 di ultima generazione, dotato di feedback aptico ed effetti grilletto dinamici, ma anche di un microfono integrato e di un tasto “Crea” per condividere i momenti migliori che hai vissuto in un videogioco con la semplice pressione di un pulsante!

I diversi livelli di forza e tensione che offre il controller permettono di dare una sensazione fisica più consistente alle azioni corrispondenti in gioco, che si tratti della frenata in un titolo di corse o di una corsa più o meno veloce su uno sportivo. Lato connettività, poi, il jack per cuffie da 3,5 mm permette di collegare auricolari per giocare in silenzio, mentre la porta USB Type-C funge da connettore per la ricarica.

Quanto costa ora il controller? 55,99 euro al posto di 69,99 euro, per uno risparmio del 20% . Il pagamento può essere completato in singola transazione o in 5 rate senza interessi, mentre la consegna è assicurata per lunedì 19 febbraio in caso di ordine oggi, sabato 17 febbraio.

