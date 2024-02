Compra iPhone 14 su Amazon: ora lo trovi al 17% in meno

La caccia allo smartphone che ti accompagnerà nei prossimi anni non è sempre facile: quando non si hanno le idee chiare ci si confonde tra mille modelli e fasce di prezzo differenti. Noi ti indirizziamo però verso alcuni dei dispositivi top di gamma migliori del momento, proposti online con offerte mozzafiato. Ad esempio, sapevi che ora iPhone 14 è disponibile scontato al 17% in meno? Pagandolo 729 euro lo potrai ricevere a casa anche in un giorno!

iPhone 14 a questo prezzo è un affare

Andiamo quindi a vedere le specifiche tecniche di iPhone 14, lo smartphone top di gamma della Mela di scorsa generazione. Pur essendo passato quasi un anno dall’arrivo nei negozi, si tratta ancora di un ottimo telefono: il chip A15 Bionic è una certezza nel multitasking e offre sempre prestazioni fulminee. La batteria in dotazione non delude e dura tutto il giorno, offrendo fino a 20 ore di riproduzione video continua. Lato memoria, invece, figurano 128 GB di archiviazione e 6 GB di RAM.

Lo schermo è incredibile: il pannello Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici restituisce sempre colori vividi, dettagli pazzeschi e ti permette di goderti film e serie TV ovunque, in alta qualità. Il comparto fotocamera, invece, ti regala scatti e riprese da urlo, anche in 4K a 30fps, grazie a due sensori da 12 MP ottimizzati ulteriormente lato software.

Se vuoi acquistare questo smartphone, quindi, dovrai pagare 729 euro al posto di 879 euro, anche in 5 rate senza interessi. La consegna è gratuita e Amazon la offre in un giorno ai clienti Prime ordinando il prodotto entro fine giornata.