Compra le JBL Tune 520 BT a soli 36€ e goditi un'esperienza senza pari

Tra le più conosciute e apprezzate del web, le JBL Tune 520 BT sono un paio di cuffie on ear dal prezzo economico e qualità sorprendente. Senza fili, si connettono ai tuoi dispositivi in una sola mossa e sono pronte a suonare per ben 57 ore di fila con una sola carica. Bassi potenti, caratteristiche salienti e soprattutto un prezzo più che eccellente. Tutto merito del doppio sconto su Amazon quindi collegati e non perdere tempo, le aggiungi al carrello con 36,87 euro e le fai diventare tue.

Sono disponibili in colorazione Blu e Bianche. Oltre alla variazione cromatica, le caratteristiche rimangono le medesime ed è così che le JBL Tune 520 BT ti conquistano a primo utilizzo. Sono realizzate in materiale plastico resistente e allo stesso tempo leggero. Il comfort è assicurato anche dopo diverse ore di utilizzo grazie all’archetto regolabile con cui le aggiusti e i padiglioni imbottiti e morbidi che non creano fastidio sulle orecchie. Sono dotate di sistema pieghevole così è facile portarle sempre con te. Dopotutto sono uno spasso da utilizzare visto che si collegano subito con il Bluetooth e sono finanche Multipoint. Questo significa che puoi connetterle a 2 devices in contemporanea e switchare da uno all’altro a seconda delle esigenze o persino in automatico.

Tornando a noi, le cuffie sono dotate di tecnologia JBL Pure Bass per rendere ogni riproduzione intensa e allo stesso tempo di qualità. I bassi sono ben presenti ma mai gracchianti mentre gli altri toni si fanno sentire risultando ben equalizzati. In altre parole ascolti la musica senza distorsioni e così come è stata pensata dagli artisti che ami. Con Voice Aware e microfono integrato, non rinunci a chiamate, note vocali e altre impostazioni. In più non c’è bisogno di tirare fuori lo smartphone per gestire la riproduzione dal momento che puoi usare i comandi fisici sul padiglione. Con 57 ore di autonomia, cos’altro potresti volere di più?

Compra subito le tua JBL Tune 520 BT a soli 36,87 euro con il doppio sconto su Amazon.