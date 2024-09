Compra Samsung Galaxy S24 Ultra, in regalo Galaxy Book4 SUBITO

Uno smartphone leggendario per avere tra le mani un compagno che possa non solo durare anni, ma essere utile in tutto. Samsung Galaxy S24 Ultra è un gioiello tecnologico che esplora i limiti della tecnologia moderna e ti offre quello di cui hai bisogno, sempre. Con S Pen inclusa, lo usi anche per prendere appunti e disegnare.

Vista la promozione su Amazon, questa è un'occasione straordinaria. Lo trovi in sconto con un ribasso di 100 euro e con la possibilità di riscattare un Galaxy Book4 completamente gratis.

Le spedizioni sono gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Samsung Galaxy S24 Ultra: uno smartphone ultra terreno

Samsung Galaxy S24 è uno smartphone che supera le aspettative. Leggendo “Ultra” nel nome del modello puoi già supporre che sia potente, ma solo quando lo maneggi capisci di che pasta è fatto. Squadrato ed elegante senza il minimo difetto se non quello di poter battere molti altri modelli blasonati ad occhi chiusi.

Nella parte laterale c’è un piccolo spazio in cui viene riposto l’S Pen ossia il pennino che rende ancora più avanzata l’esperienza utente. Usalo per poter disegnare, annotare e sbizzarrirti. In fin dei conti hai a disposizione un display ampio e di prima qualità con risoluzione così avanzata da replicare la realtà senza difetti. I colori sono vividi, la visione è perfetta.

Goditi applicazioni senza rinunciare a streaming e gaming mobile che accetta anche i titoli più pesantelli. Dopotutto è equipaggiato di 12GB di RAM e 512 GB di memoria.

Inutile dirti che anche il comparto fotografico non ha rivali con un obiettivo che ti fa sentire un professionista sia di foto che di video.

Per quel che riguarda la promozione, infine, dal 19 agosto al 5 settembre acquista il dispositivo, registra la ricevuta nell’apposito sito ed entro 180 giorni ricevi in regalo il famigerato Galaxy Book4. Trovi tutte le informazioni nell’apposita sezione Amazon.

Collegati su Amazon ora e acquista immediatamente il tuo Samsung Galaxy S24 Ultra a soli 1299€ con un click.

