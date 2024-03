Compra Ticwatch Pro 5 su Amazon: COUPON da 108€ e il prezzo CROLLA!

Gli smartwatch Android presenti sul mercato sono tantissimi ed è sempre più facile perdersi tra le pagine dei siti di e-commerce alla ricerca del modello perfetto per le proprie esigenze. Il nostro consiglio del giorno resta tuttavia il seguente: Ticwatch Pro 5, orologio con sistema operativo WearOS ora venduto su Amazon a 108 euro in meno grazie a uno speciale coupon dalla disponibilità limitata.

Ticwatch Pro 5 crolla di prezzo su Amazon, attento!

Fino al 10 marzo 2024 – salvo esaurimento dei coupon disponibili – potrai acquistare questo dispositivo a un prezzo davvero speciale, ma quali sono le sue caratteristiche? Si tratta di uno smartwatch top di gamma, dotato di schermo OLED ad alta risoluzione e dai consumi limitati, cosicché l’autonomia sia eccezionale tanto quanto l’esperienza d’uso. Con il suo design elegante e sportivo allo stesso tempo, poi, diventa eccezionale anche all’occhio!

La scocca in acciaio inossidabile con corona rotante, vetro Corning Gorilla Glass Victus e certificazione militare 810H racchiude al suo interno il chipset Snapdragon W5+ Gen 1 sviluppato da Qualcomm, seguito da 2 GB di RAM e 32 GB di memoria. Il sistema operativo WearOS permette quindi di accedere a centinaia di app per personalizzare al massimo la user experience, introducendo più quadranti o utility per monitorare la propria salute e l’attività fisica. Senza ausili esterni, però, Ticwatch Pro 5 permette già di controllare qualità del sonno, frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno nel sangue e oltre 100 modalità di allenamento differenti.

Il prezzo esatto con il coupon attivo è pari a 251,99 euro per la versione colore Sabbia, per un costo superiore di appena 2 euro al prezzo più basso di sempre. La consegna è gratuita, avviene in un giorno e il pagamento può essere completato in 5 mensilità senza interessi.