Compra Ticwatch Pro 5 su Amazon: DOPPIO SCONTO con coupon da 95€

Hai sempre voluto uno smartwatch ma fino a oggi hai continuato a esitare sull’acquisto da fare? Con tutti i modelli a disposizione sul mercato, effettivamente, è facile avere confusione. Noi però abbiamo individuato l’offerta perfetta per te: su Amazon puoi comprare Ticwatch Pro 5 con uno sconto doppio grazie al coupon da 95 euro ora disponibile per un periodo di tempo limitato. Se vuoi veramente risparmiare, questa è l’occasione giusta!

Scopri Ticwatch Pro 5 a un prezzo bomba

Ticwatch Pro 5 è uno smartwatch che si presenta anzitutto con un display OLED ad alta risoluzione costruito per lavorare con un consumo energetico veramente minimo, in maniera tale da offrirti una lunga autonomia pur mantenendo prestazioni al top: si parla, infatti, di circa 80 ore di durata con una singola carica!

Sotto la scocca in acciaio inossidabile e vetro Corning Gorilla Glass Victus si trova quindi il cuore pulsante Snapdragon W5+ Gen 1 di Qualcomm assieme a 2 GB di RAM e 32 GB di memoria per contenere tutte le applicazioni accessibili tramite Wear OS, ovvero lo store Google. Tra le altre feature notiamo quindi la corona rotante e il supporto a oltre 100 modalità di allenamento professionali. Naturalmente, non mancano i sensori per controllare frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue e qualità del sonno.

Quanto costa? Lo sconto dell’11% proposto da Amazon porta il prezzo da 359,99 euro a 319,23 euro, ma a questa cifra vanno tolti altri 95 euro grazie al coupon attivabile nella pagina del negozio fino alle 23:59 di oggi, 24 febbraio 2024. Insomma, alla fine pagherai solo 224,23 euro, con consegna gratuita in un giorno!