Compra Xiaomi 12 su eBay al 61% IN MENO: top di gamma a meno di 400 euro!

Con l’inizio di una nuova settimana non possono mancare offerte mozzafiato sui principali portali di e-commerce. Nel caso specifico di eBay ci siamo lasciati con iPhone 14 a un prezzo shock giusto la settimana scorsa. Oggi, lunedì 30 ottobre 2023, è invece giunto il momento di parlare del telefono Xiaomi 12 5G al 61% in meno. Non ci credi? Guarda tu stesso la promozione su eBay finché è attiva!

Non lasciarti sfuggire Xiaomi 12 5G

Prima di vedere il prezzo, però, meglio osservare le specifiche tecniche. Xiaomi 12 5G in questo caso si presenta con 256 GB di memoria interna e 8 GB di RAM, seguiti sotto la scocca dal chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 di fascia alta. A proposito di scocca, esternamente il telefono si presenta con un elegante color Blue e, anteriormente, da un pannello con bordi a cascata che fa sembrare l’esperienza visiva infinita!

Parlando dello schermo, si tratta di un AMOLED DotDisplay da 6,28 pollici con risoluzione FHD+, molto fluido e perfetto per vedere film, video e serie TV in alta definizione. Il comparto multimedia si compone infine di tre sensori fotocamera posteriori da 50, 13 e 5 megapixel, mentre anteriormente si posiziona una lente singola da 32 MP per i selfie. L’audio è stereo, non manca il supporto al 5G e, venendo infine alla batteria, troviamo un pacchetto da 4.500 mAh con ricarica cablata 67W e 50W wireless.

Il prezzo? Si parla esattamente di 354 euro, contro gli 899 euro di listino. In altre parole, è un risparmio di 545 euro che si abbina alla spedizione gratuita in due giorni per un affare mozzafiato! Trattandosi di un top di gamma lanciato pochi anni fa, potrebbe proprio fare al caso tuo se cerchi performance e affidabilità!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.