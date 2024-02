Compra Xiaomi Redmi Note 11S su Amazon: disponibile al 10% in meno

Se la offerta Amazon su Xiaomi Redmi 13C non ti ha convinto, sullo stesso sito puoi trovare anche un altro device dello stesso marchio a un prezzo speciale per un periodo di tempo limitato. Vuoi cambiare smartphone senza spendere troppo? Anche Xiaomi Redmi Note 11S è un’ottima scelta e ora lo trovi al 10% in meno, ufficialmente sotto i 140 euro.

Xiaomi Redmi Note 11S scende di prezzo: le specifiche

Il dispositivo mobile Xiaomi Redmi Note 11S è dotato di un display AMOLED da 6,43 pollici con refresh rate a 90Hz, eccellente per guardare film e serie TV o navigare sui social in fluidità, senza perdersi un colore o un dettaglio dalle immagini e dai video. Sul fronte multimediale si nota quindi la presenza di una lente anteriore da 16 megapixel e di un kit quad-camera posteriore con sensore principale da 108 MP.

Sotto la scocca, invece, il telefono include 128 GB di archiviazione, 6 GB di RAM e il chipset MediaTek Helio G96 octa-core, pronto a supportarti quotidianamente nel multitasking. La batteria da 5.000 mAh con ricarica a 33W è poi la certezza finale, in quanto capace di offrire autonomia a sufficienza per superare la giornata senza problemi.

Se questo modello ti ispira particolarmente, sappi che ora lo puoi acquistare a 134,64 euro al posto di 149,72 euro grazie a un rivenditore di terze parti, il quale si appoggia ad Amazon per la spedizione. Il pagamento, se preferisci, puoi completarlo in più mensilità secondo il piano a rate di Cofidis, il quale è tuttavia soggetto ad approvazione.

