Compra Xiaomi Redmi Note 12 su eBay con questo CODICE SCONTO SPECIALE

Al netto della promozione su POCO F5, smartphone medio-gamma prodotto sotto Xiaomi venduto su eBay a un prezzo estremamente interessante, nello stesso portale puoi anche trovare soluzioni più economiche sempre in offerta. Ad esempio, sapevi che Xiaomi Redmi Note 12 da 128 GB è disponibile a 199 euro e scende ulteriormente di prezzo grazie a un codice sconto speciale del 10%? È il momento di cogliere questa occasione d’oro, poiché non durerà a lungo!

Xiaomi Redmi Note 12 in offerta su eBay con un codice speciale

La versione specifica di Xiaomi Redmi Note 12 coinvolta in questa speciale iniziativa promozionale dispone di 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile tramite microSD. Una ottima soluzione all-around che ti permetterà di accedere ai migliori contenuti multimediali, giochi e applicativi senza spendere troppo. Il display, per giunta, è un DotDisplay AMOLED da 6,67 pollici FullHD+ a 120Hz di refresh rate, eccellente per la visione di film, serie TV e video su YouTube.

Sotto la scocca si trovano dunque una batteria da 5.000 mAh per un’autonomia mozzafiato e il processore Qualcomm Snapdragon 685, octa-core buono per il multitasking ma non il meglio per il gaming intenso. In compenso, lato fotocamera evidenziamo la presenza di una configurazione a tre sensori posteriori, con principale da 50 MP per scatti precisi in ogni attimo della giornata. Il sistema operativo, dunque, è Android con personalizzazione proprietari MIUI.

Il prezzo di Xiaomi Redmi Note 12 viene fissato a 199 euro su eBay, che è già una cifra più bassa rispetto alla concorrenza. Con il codice sconto PIT10PERTE2023, però, potrai abbassarla ulteriormente a quota 170 euro. La consegna è gratuita e assicurata entro mercoledì 16 agosto 2023, in quanto proviene dai magazzini ufficiali Xiaomi presenti in Svizzera. Il pagamento va effettuato con carta di credito, o eventualmente con PayPal se preferite affidarvi al servizio intermedio.