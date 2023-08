POCO F5 in sconto su eBay: ottimo smartphone medio-gamma

Dopo averti fatto notare l’offerta ottima sull’hard disk Toshiba da 1 TB, torniamo su eBay per farti notare uno smartphone di fascia media a un prezzo imperdibile. Sei un fan dei dispositivi Xiaomi e sei anche alla ricerca di un telefono nuovo di zecca per sostituire un modello rotto o malfunzionante? Sappi che sul portale di e-commerce puoi trovare il modello POCO F5 da 256 GB al 18% in meno in qualsiasi sua colorazione.

POCO F5 costa meno su eBay!

Lo smartphone POCO F5 prodotto sotto Xiaomi giunge con 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna in questa variante specifica, accompagnati sotto la scocca dal chipset Qualcomm Snapdragon 7+ Gen2 5G e da una batteria da 5.000 mAh con ricarica turbo cablata da 67 W. Il caricabatteria è incluso nella confezione di vendita, quindi non dovrai preoccuparti di comprarne uno di terze parti o come extra tramite lo stesso fornitore.

Lo schermo è un pannello Flow AMOLED DotDisplay da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate massimo di 120Hz. Il comparto fotocamera, invece, è composto da un sensore anteriore da 16 MP e tripla camera posteriore, con principale da 64 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine. Lato connettività segnaliamo il supporto a NFC, Wi-Fi, Bluetooth 5.3 e 5G, con doppio slot SIM.

Lo sconto del 18% ora proposto dal rivenditore ufficiale su eBay porta POCO F5 a 429 euro, con consegna a domicilio gratuita e consegna entro lunedì 14 agosto 2023. Il pagamento va completato con carta di credito, PayPal o Google Pay, mentre il reso è effettuabile soltanto entro 14 giorni dall’acquisto con spese a carico dell’acquirente.