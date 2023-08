Hard Disk Toshiba 1TB a un ottimo prezzo su eBay, ma scorte limitate!

Sei andato in vacanza e vuoi salvare tutte le tue fotografie in un posto sicuro, senza acquistare abbonamenti nei servizi di archiviazione cloud perché i GB inclusi nel piano base non bastano? Non preoccuparti, c’è la soluzione perfetta per te a un prezzo ottimo su eBay. Stiamo parlando dell’hard disk esterno Toshiba Canvio Basics da 1 TB, proposto a meno di 50 euro sul servizio di e-commerce e pronto per arrivare a casa tua entro due giorni.

Hard disk Toshiba da 1 TB disponibile su eBay

Il modello Toshiba Canvio Basics da 1 TB in questione è noto in tutto il mondo per la sua estrema affidabilità e per il suo incredibile rapporto qualità-prezzo. Il produttore garantisce il supporto della periferica per sistemi come Windows, macOS, Linux o ChromeOS e, con lo standard USB 3.0, si connette facilmente ai dispositivi di ultima generazione raggiungendo un massimo di 5 Gbit/s di velocità o una velocità di rotazione pari a 5400 RPM.

Per salvare qualsiasi file e portarlo con sé tra ufficio, casa, scuola, università o qualsiasi altro ambiente, questo HDD esterno Toshiba Canvio Basics è sicuro e performante. Non è la soluzione migliore per un sistema desktop: in tal caso, è meglio procedere con altri HDD o, ancora meglio, con SSD NVMe per sfruttare velocità estremamente più elevate.

Ma il prezzo? Questo Toshiba Canvio Basics da 1 TB su eBay risulta disponibile a 39,99 euro, grazie a un rivenditore italiano che conta su oltre 175.000 recensioni positive. Attenzione però alle poche unità presenti in magazzino: meglio procedere con l’acquisto rapidamente per assicurarsi il suo arrivo nei prossimi giorni! La spedizione è gratuita e il pagamento va completato con PayPal o carta di credito.

