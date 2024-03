Compravendita di criptovalute: la scelta giusta è affidarsi a Kraken

Per entrare nel mondo del trading delle criptovalute è imprescindibile individuare una piattaforma, seria, affidabile e completa. Il mercato propone diverse opzioni e, tra le più accessibili e vantaggiose, non si può non citare Kraken, punto di riferimento per oltre 10 milioni di clienti.

Con Kraken è possibile accedere alla compravendita di oltre 200 criptovalute, con una gestione semplice del proprio portafoglio virtuale e la possibilità di sfruttare una comoda app per smartphone per poter eseguire transazioni anche in mobilità.

Per scoprire come funziona e iniziare a usare Kraken è sufficiente visitare il sito ufficiale della piattaforma, accessibile tramite il box riportato qui di sotto. Basta premere su Registrati per iniziare a utilizzare il servizio.

Come funziona Kraken per la compravendita di criptovalute

Con Kraken è possibile accedere a una piattaforma completa per la compravendita di oltre 200 criptovalute. Per iniziare a utilizzare il servizio è sufficiente collegarsi al sito ufficiale e poi creare un nuovo account gratuito.

La procedura è guidata ed è accessibile a tutti, con la possibilità di una gestione completa tramite le app per Android ed iOS, entrambe molto apprezzate dagli utenti (4,4 e 4,7 di punteggio medio rispettivamente).

In un mercato complicato e ricco di opzioni, è utile avere un punto di riferimento per entrare direttamente nel mondo delle criptovalute. Kraken, in questo caso, può essere la soluzione giusta, grazie a un servizio accessibile e ricco di funzionalità.

Per iniziare a utilizzare la piattaforma basta premere sul box qui di sotto.

Il servizio offerto da Kraken è ricco di strumenti per la gestione e la compravendita degli asset finanziari. Sulla piattaforma c’è anche tanto materiale informativo sul mondo delle cripto. Una visita al sito è, quindi, una buona idea anche solo per approfondire l’argomento e apprendere nuove informazioni oltre che per verificare il funzioanmento del servizio proposto.