SelfyConto: canone zero, prelievi gratuiti e 50€ di buono Amazon subito

Un conto online conveniente, ricco di vantaggi e ideale anche per i più giovani: è la proposta di Banca Mediolanum con SelfyConto, una soluzione pensata per chi vuole gestire il denaro in autonomia, senza costi inutili.

Il conto prevede nessun canone mensile per i primi 12 mesi o fino ai 30 anni di età, con possibilità di mantenere il conto a zero spese anche successivamente, a determinate condizioni. In più, i nuovi clienti ricevono un Buono Amazon da 50€, semplicemente richiedendo la carta di debito e utilizzandola per una spesa minima di 50€ entro la fine di settembre. Per approfittarne basta andare sul sito di Banca Mediolanum.

Cosa offre SelfyConto e perché è così vantaggioso

SelfyConto è completamente digitale, facile da aprire online in pochi minuti, e include numerosi servizi a costo zero, come bonifici ordinari e istantanei, prelievi gratuiti in area euro, e una carta di debito con canone gratuito per il primo anno (poi 10€ all’anno). È disponibile anche la carta di credito, gratuita per 12 mesi e con un plafond iniziale di 1.500 euro, che può essere aumentato in base alle esigenze del cliente.

Chi sceglie SelfyConto può inoltre accedere a un tasso di interesse dell’1,5% sulla liquidità vincolata per i primi sei mesi. Per i titolari è prevista anche la possibilità di rateizzare le spese con il servizio SelfyPayTime o di richiedere un prestito personale in modo rapido grazie a SelfyCredit Instant. Non mancano neppure coperture assicurative aggiuntive, come la polizza viaggi.

Il canone mensile di 3,75€ si azzera per un anno o fino ai 30 anni, ma può restare gratuito anche oltre, semplicemente accreditando lo stipendio sul conto o effettuando spese mensili per almeno 500€ con le carte collegate.

SelfyConto è quindi una soluzione smart, flessibile e ricca di extra, pensata per chi cerca una gestione bancaria moderna e vantaggiosa, con la possibilità di iniziare a costo zero e accedere a servizi esclusivi riservati ai clienti Mediolanum.