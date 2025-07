myPOS Go 2: il POS portatile che porta la tua attività ovunque

Nel mondo dei pagamenti digitali, myPOS Go 2 si distingue come un POS portatile, compatto e completamente autonomo, ideale per chi desidera accettare pagamenti in movimento senza vincoli e costi nascosti. In offerta a 14,90 € (IVA esclusa) fino al 15 agosto 2025, offre tutto ciò che serve per gestire i pagamenti in modo semplice e veloce.

Connessione integrata e senza costi fissi

Il dispositivo integra una scheda SIM 4G gratuita, che assicura connettività sempre disponibile in tutta Europa, senza canone mensile. Grazie a questa caratteristica, non è necessario collegarlo a uno smartphone o a una rete esterna: myPOS Go 2 è subito pronto all’uso e permette di ricevere pagamenti ovunque, anche in mobilità.

Accetta ogni tipo di pagamento

Contactless, Chip&PIN e banda magnetica: myPOS Go 2 gestisce tutte le modalità di pagamento più diffuse. Con l’invio di ricevute digitali via email o SMS, elimina la necessità di stampanti e scontrini cartacei, rendendo il processo più rapido ed ecologico.

Strumenti per la gestione aziendale

Il POS integra la modalità multi‑operatore, utile per monitorare le prestazioni dello staff e dividere le mance in modo semplice. In più, con il conto aziendale myPOS gratuito incluso, gli incassi vengono accreditati istantaneamente (in meno di 3 secondi) e sono subito disponibili tramite la Carta Business Mastercard gratuita.

myPOS Go 2 si adatta perfettamente a diverse tipologie di attività: è la scelta ideale per tassisti e NCC, che possono ricevere pagamenti contactless o con carta senza preoccuparsi di connessioni esterne o stampanti; rappresenta un alleato prezioso per venditori ambulanti e partecipanti a fiere, che grazie alla SIM integrata possono incassare in tempo reale anche in aree prive di Wi‑Fi; è utile per ristoratori e bar, che possono gestire più operatori, dividere facilmente le mance e inviare ricevute digitali ai clienti; infine, è una soluzione pratica per professionisti e artigiani, che possono offrire pagamenti rapidi direttamente presso il luogo di lavoro, senza necessità di altre attrezzature.

Un ecosistema completo per la tua attività

myPOS Go 2 non è solo un POS, ma un sistema integrato che offre:

Conto aziendale con IBAN in 14 valute ;

Strumenti digitali come costruttore di siti web, link di pagamento e servizi di ricarica;

Commissioni trasparenti, con modello pay‑as‑you‑grow: paghi solo quando incassi, con tariffe a partire dall’1,20% per transazione e senza canoni fissi.

Facile da attivare e usare

Bastano tre passaggi per iniziare:

Acquista il dispositivo Crea un conto aziendale online in meno di 5 minuti; Inizia ad accettare pagamenti con accredito immediato.

Con peso di soli 180 g, batteria a lunga durata e tastiera fisica ergonomica, myPOS Go 2 è la scelta ideale per chi vuole un POS tascabile, affidabile e senza sorprese.

Per conoscere l’offerta completa di myPOS Go 2 clicca qui.