Compressore Portatile Xiaomi a soli 36€ su eBay: che affare!

Uno dei dispositivi da avere sempre con sé è il compressore portatile Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2. Questo gioiellino ti toglie da tante situazioni spiacevoli ed emergenze. Grazie alla sua potente batteria lo porti sempre con te e sei in grado di gonfiare pneumatici, palloni, ruote e molto altro ancora senza fatica. Oggi è in offerta speciale su eBay a soli 36 euro, anziché 69,99 euro!

Fai l’affare oggi e assicurati tanta tranquillità domani. Le sue dimensioni compatte ti permettono di portarlo in auto, bici, moto, zaino. Insomma, sempre con te è la soluzione perfetta quando ti trovi ad affrontare una gomma sgonfia. Grazie all’aggancio rapido, lo utilizzi in un attimo e fornisce la pressione necessaria per proseguire il tuo viaggio senza lunghe attese e senza spendere soldi per un’assistenza stradale.

Oggi su eBay è in offerta speciale e gode della consegna gratuita direttamente a casa tua. Inoltre, scegliendo come metodo di pagamento PayPal o Klarna, puoi decidere di pagare in comode rate a tasso zero. Si tratta di un’ottima occasione per approfittare subito dell’offerta e pagare un po’ alla volta, in tre rate senza interessi.

Compressore Portatile Xiaomi: gonfiaggio potente, veloce e sicuro

Con il compressore portatile Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 sei in una botte di ferro. Questo dispositivo indispensabile assicura un gonfiaggio potente, veloce e sicuro. Potente perché è dotato di un motore potenziato che può sopportare il gonfiaggio di quattro pneumatici da auto senza alcuna fatica.

Inoltre, è veloce perché è in grado di gonfiare uno pneumatico di un’auto standard da 0 a 30 PSI in pochi minuti. Così non devi perdere troppo tempo, soprattutto se ti trovi in una situazione di emergenza a bordo strada o in una piazzola. La tua protezione viene prima di tutto ed è per questo che integra una luce LED, così che puoi gonfiare in situazioni di emergenza al buio per vedere e farti vedere.

Infine è sicuro perché integra fino a 6 modalità preimpostate di gonfiaggio, per cui non puoi sbagliare. Seleziona auto, moto, bici, monopattino elettrico, pallone o manuale. Non perdere altro tempo. Acquista ora Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 a soli 36 euro su eBay con il codice PSPROTT25.