Compressore Portatile Xiaomi a soli 37€ con il Prime Day

Un’occasione incredibile su Amazon per non rimanere più in difficoltà quando sei in viaggio o devi partire per un viaggio. Il fantastico Compressore Portatile Xiaomi Compressore Portatile Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 è in offerta a un prezzo speciale. Acquistalo ora a soli 37,99 euro con il Prime Day, invece di 49,99 euro.

Questo gioiellino del gonfiaggio fai da te è perfetto per chi cerca un dispositivo pronto all’uso in caso di emergenza. Potrai gonfiare qualsiasi cosa grazie al kit incluso nella confezione. Inoltre, con il nuovo adattatore ad aggancio rapido non ti sporchi nemmeno più le mani. Con la nuova modalità monopattino elettrico gonfi anche le ruote del tuo mezzo elettrico.

Compressore Portatile Xiaomi: l’essenziale

Il Compressore Portatile Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 è essenziale. Tutti dovrebbero averne almeno uno. Acquistalo oggi stesso a soli 37,99 euro grazi al Prime Day. Si tratta di un’ottima occasione disponibile solo con Amazon.

Semplicissimo da usare, integra 6 funzioni di gonfiaggio preimpostato:

Modalità manuale a 35 psi predefiniti;

a 35 psi predefiniti; Modalità bicicletta a 45 psi predefiniti;

a 45 psi predefiniti; Modalità motocicletta a 2,4 bar predefiniti;

a 2,4 bar predefiniti; Modalità automobile a 2,5 bar predefiniti;

a 2,5 bar predefiniti; Modalità monopattino elettrico a 50 psi predefiniti;

a 50 psi predefiniti; Modalità pallone a 8 psi predefiniti.

Aggiudicatelo adesso a soli 37,99 euro, invece di 49,99 euro.