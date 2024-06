Computex 2024: NVIDIA RTX AI PC e chatbot G-Assist

NVIDIA ha annunciato diverse novità al Computex di Taipei. L’azienda californiana ha fornito anche alcun anticipazioni sui prossimi RTX AI PC, ovvero notebook con processori AMD e GPU GeForce RTX che supportano Recall e altre funzionalità IA di Windows 11. G-Assist è invece il chatbot che aiuta l’utente durante le sessioni di gaming.

NVIDIA RTX AI PC

I primi Copilot+ PC integrano solo i processori Snapdragon X Elite/Plus di Qualcomm, gli unici con una NPU sufficientemente potente (almeno 40 TOPS). Anche gli RTX AI PC annunciati da NVIDIA supporteranno le funzionalità IA di Windows 11, grazie alle GPU GeForce RTX (fino alla RTX 4070) e ai processori AMD Strix Point (il lancio è previsto domani).

I primi notebook dovrebbero essere annunciati al Computex da ASUS e MSI. Non integreranno subito le funzionalità IA di Windows 11, ma verranno aggiunte con un successivo aggiornamento. Probabilmente sono necessarie alcune modifiche software oppure Microsoft concederà a Qualcomm un periodo di esclusività.

NVIDIA usa il termine RTX AI PC e non Copilot+ PC perché le funzionalità sfrutteranno soprattutto le GPU GeForce RTX, in grado di raggiungere prestazioni superiori a 1.000 TOPS (le NPU dei SoC Qualcomm arrivano a 45 TOPS). Sarà quindi possibile eseguire on-device (su PC desktop) anche i LLM (Large Language Model) e non solo gli SLM (Small Language Model).

NVIDIA G-Assist

NVIDIA G-Assist è invece un’assistente IA che fornisce suggerimenti durante le sessioni di gaming. In pratica è simile a quanto visto con Microsoft Copilot in Minecraft. Può anche consigliare le migliori impostazioni per sfruttare al massimo CPU, GPU e monitor.

Il chatbot riceve input testale o vocale dall’utente, insieme ad uno snapshot della finestra di gioco. Un LLM dedicato elabora i dati e fornisce una risposta personalizzata (testuale o vocale). NVIDIA ha mostrato il funzionamento con il gioco ARK: Survival Ascended.