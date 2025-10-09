Con 14€ ottieni il massimo della connettività grazie a Baseus Hub USB-C 7 in 1

Baseus Hub USB-C 7 in 1 è un fantastico adattatore che ti permettere di ottenere da una sola porta USB-C un mondo di connessioni. Nello specifico, da una a ben 7 connessioni. Oggi è in offerta a un prezzo decisamente conveniente su Amazon, ma si tratta di un’offerta a tempo, quindi potrebbe terminare velocemente. Acquistalo adesso a soli 14,99 euro, invece di 19,99 euro.

La qualità di questo hub è senza dubbio pazzesca. La scocca è in alluminio leggero e resistente, perfetto anche da trasportare in viaggio grazie al suo design compatto. Si tratta di un dispositivo estremamente compatibile che non richiede alcuna installazione di driver o software per il suo funzionamento. Lo attacchi alla porta Type-C del tuo device e già puoi connettere il mondo.

Baseus Hub USB-C 7 in 1 è compatibile con Laptop, MacBook, Surface Pro, iPad, Steam Deck, Rog Ally e Samsung. Con un solo dispositivo hai tante applicazioni e lo sfrutti per tutti i tuoi device. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo se sei un cliente Amazon Prime. Sbrigati perché si tratta di un prodotto con quantità limitata e una volta raggiunto il 100% della richiesta terminerà.

Baseus Hub USB-C 7 in 1: indispensabile, a 14€ è un regalo

Baseus Hub USB-C 7 in 1 è uno dei cosiddetti dispositivi indispensabili, che tutti dovrebbero avere. Oggi lo acquisti a soli 14,99 euro su Amazon. Si tratta di un vero e proprio miracolo. Cosa offre questo incredibile hub dalle potenzialità pazzesche e dalla praticità unica?

3x USB 3.0 a 5Gbps

1 PD 100W

HDMI 4K 60Hz

2 SD/TF 60MB/s

Collegando un monitor esterno tramite l’adattatore HDMI incluso ottieni una straordinaria nitidezza in 4K con più dettagli e colori vividi. Grazie alle 3 porte USB 3.0 puoi trasferire qualsiasi contenuto multimediale in un attimo e in modo totalmente sicuro. Il doppio lettore di schede ti permette di ottenere una lettura più rapida della tua scheda di memoria.

Baseus Hub USB-C 7 in 1 supporta anche la ricarica Pass-Through PD a 100W così puoi sfruttare questa porta Type-C per alimentare il tuo dispositivo senza dover utilizzarne un’altra. Cosa aspetti? Acquistalo ora a soli 14,99 euro, invece di 19,99 euro.