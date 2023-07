Con 14 euro puoi regalare un BOOST alle tue presentazioni

Il pubblico che ti guarda e attende parola. Le slide che attendono un tuo gesto per poter partire. Il silenzio nell’aria che attende una tua mossa per poter sparire. In quei pochi secondi puoi giocarti gran parte della forza persuasiva della tua presentazione: a prescindere da quelli che saranno i contenuti, un’eccessiva indecisione può essere fatale e ogni tentennamento può seminare diffidenza. Anche la postura cambia fortemente il modo in cui la presentazione è percepita. Se nascondi il tuo volto dietro a un monitor crei distanza rispetto all’interlocutore, mentre restare in piedi con i dati alle proprie spalle è sintomo di controllo, di sicurezza, di dominio.

Un piccolo strumento può cambiare molto nella tua posizione, nella tua sicurezza e nel risultato finale: è sufficiente avere in mano un piccolo puntatore per ottenere risultati ben più efficaci dalla tua presentazione.

Cambia le tue presentazioni con un puntatore

Il Prime Day mette a disposizione anche un dispositivo di questo tipo: del tutto identico a quello di brand noti, ma a prezzo già di per sé ribassato, in occasione del Prime Day gode di un ulteriore -20% che porta il prezzo complessivo a poco più di 14 euro. E son 14 euro spesi benissimo, perché l’effetto risultante è fortemente incisivo sulla performance finale.

Presentatore ideale per il design ergonomico: questo presentatore wireless è dotato di plastica ABS con tocco morbido delle dita. Abilita la pagina su, la pagina giù, avvia la presentazione, lo schermo nero e premi il pulsante per mantenere quello leggero per qualsiasi presentazione.

Il puntatore si collega wireless al pc attraverso una chiavetta USB: il collegamento è istantaneo e consente di avere immediatamente la presentazione in mano.

È realizzato in cupola in metallo nichelato e tastiera in silicone, ti offre una sensazione di tocco confortevole. Operando alla frequenza RF 2.4G, è una frequenza priva di ISM. […] Il telecomando di presentazione compatibile con Windows 2003, XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS, Linux, Android. È compatibile con la porta USB 1.1 / 2.0 / 3.0.

Un pulsante avvia la presentazione, un altro la interrompe portando lo schermo sul nero; un pulsante fa procedere le slide, un altro le fa tornare indietro. Un pulsante ulteriore, inoltre, attiva un puntatore laser con il quale indicare sullo schermo o sul muro l’elemento desiderato, così da poter indicare dati specifici, attirare l’attenzione dei presenti ed accompagnare in modo fedele le parole con le immagini.

Si accende con un semplice slider laterale ed è pienamente compatibile con programmi quali Powerpoint, Keynote o Google Presentazioni. La sicurezza che se ne ricava in fase di presentazione sarà il primo passo verso l’applauso finale e, soprattutto, verso quell’effetto persuasivo che si cerca ricamando i numeri e le parole attorno alle proprie argomentazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.