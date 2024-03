Con Agos prestiti personali e finanziamenti online per realizzare nuovi ambiziosi progetti

Un prestito personale è una forma di finanziamento che consente a una persona di ottenere una determinata somma di denaro per avviare un proprio progetto o far fronte a una spesa imprevista. In Italia esistono diverse società finanziarie che offrono finanziamenti online trasparenti e in pochi minuti, tra cui Agos, che vanta un’esperienza nel settore di oltre trent’anni.

Con Agos è possibile richiedere un prestito da 500 euro a un massimo di 30.000 euro, e una durata del finanziamento che va da un minimo di 12 mesi a 120 mesi. A seconda del numero di rate selezionato, la percentuale di interessi cambia, aumentando con il crescere delle rate. Ma come presentare una richiesta di prestito? Di seguito trovi una guida passo dopo passo che ti potrà essere utile.

Come richiedere un prestito personale online con Agos in 5 minuti

Per richiedere un prestito personale tramite il form messo a disposizione da Agos, la prima cosa da fare è collegarsi alla pagina in questione del sito finanziamenti.agos.it.

Il passaggio successivo prevede la selezione dell’importo che si desidera ricevere e la scelta della durata del prestito.

In seguito, premi sul pulsante Richiedi posizionato sotto Rata senza assicurazione o Rata con assicurazione. Nel primo caso l’importo della rata sarà inferiore, nel secondo caso, a fronte di un importo leggermente superiore, si otterrà la tutela del finanziamento in caso di imprevisti.

Nella nuova schermata che si apre occorre completare il modulo Richiesta prestito con i propri dati personali, il numero di cellulare e l’indirizzo e-mail, quindi cliccare sul pulsante Continua per proseguire.

Compilare in seguito i campi vuoti delle sezioni Anagrafica e Dati lavorativi, per poi attendere la risposta da parte di Agos.

La domanda verrà esaminata in breve tempo dalla società finanziaria Agos, ottenendo quanto prima una risposta definitiva.