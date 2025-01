Con Agos richiedi fino a 30.000 euro e scegli la durata del prestito

Agos è la soluzione che stavi cercando per avere un prestito personale facile e veloce, da richiedere online in meno di 5 minuti e accredito della somma entro 48 ore dall’approvazione. Il modo migliore per dar vita ai tuoi progetti o regalarti l’acquisto che sognavi da tempo: puoi fare una simulazione online per farti subito un’idea.

Come richiedere un prestito personale Agos

La richiesta del prestito avviene in maniera semplicissima attraverso un apposito modulo online. Ti basta inserire l’importo che desideri richiedere, compreso tra 500 e 30.000 euro, scegliere la durata del prestito e avrai subito una stima della rata che andresti a pagare al mese con tanto di TAN e di TAEG già dichiarati.

Nel caso tu voglia tutelare il tuo finanziamento da imprevisti puoi anche scegliere la rata con assicurazione, che prevede un costo di restituzione mensile leggermente superiore ma che ti garantisce la sicurezza di una copertura nel caso ci fossero problemi con la restituzione del prestito.

La durata del prestito può variare da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 120. A quel punto completerai la richiesta con tutte le informazioni necessarie, da quelle anagrafiche a quelle relative alla tua professione e attendi l’esito che ti verrà comunicato direttamente al tuo indirizzo email o numero di cellulare. Nel giro di 48 ore, in caso di approvazione, la somma da te richiesta sarà subito erogata.