Con Aruba Fibra estendi la velocità di download fino a 10 Gbps

Aruba ha recentemente lanciato una serie di offerte che promettono di rivoluzionare l’esperienza di connettività domestica.

Le nuove soluzioni di Aruba Fibra offrono velocità elevate, flessibilità nei servizi e assistenza disponibile H 24, confermandosi una scelta perfetta per chi cerca una connessione internet veloce, affidabile e conveniente.

Le offerte di Aruba Fibra

Aruba Fibra è disponibile con due piani in abbonamento:

Fibra Aruba Promo:

Prezzo: Inizialmente a 17,69 €/mese per i primi 6 mesi, poi 26,47 €.

Inizialmente a 17,69 €/mese per i primi 6 mesi, poi 26,47 €. Caratteristiche: Velocità massima con possibilità di estendere il download fino a 10 Gbps.

Servizi Aggiuntivi: Opzioni come router Wi-Fi, chiamate nazionali illimitate, e indirizzo IPv4 statico a costi aggiuntivi.

Fibra Aruba All-in Promo:

Prezzo: 19,89 €/mese per i primi 6 mesi, successivamente 29,90 €.

Incluso: Router Wi-Fi e chiamate nazionali illimitate.

Velocità: Download fino a 10 Gbps e upload fino a 2,5 Gbps.

Entrambe le offerte sono soggette a limitazioni geografiche, ma Aruba Fibra assicura copertura anche nelle aree meno servite, garantendo l’accesso alla migliore tecnologia disponibile.

Vantaggi dell’offerta Aruba Fibra

• Velocità: Le nuove tariffe includono opzioni per aumentare ulteriormente la velocità di download e upload.

• Flessibilità: Aruba Fibra offre la possibilità di aggiungere o rimuovere servizi, come l’opzione Stop&Go, per una pausa di 30 giorni all’anno.

• Assistenza clienti H24: Un team dedicato è sempre disponibile per assistere i clienti in qualsiasi momento.

Aruba Fibra è stata riconosciuta come uno dei migliori provider in Italia per il rapporto qualità-prezzo nel 2023, consolidando la sua reputazione nel mercato della connettività. Inoltre, la politica di rimborso e la mancanza di costi di attivazione rendono le offerte di Aruba Fibra una soluzione adatta ad un’ampia gamma di utenti.

Per conoscere l’offerta completa di Aruba clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.