Con Aruba SuperSite vendere online non è mai sato così semplice (e conveniente)

Il settore degli e-commerce è uno dei più vivaci e in crescita e anche nel prossimo anno le previsioni parlano di un aumento delle visite e delle vendite. Investendo negli store online, quindi, è possibile incrementare i propri ricavi o avviare una nuova attività professionale. Per farlo, si potrebbe pensare, servono elevate competenze di programmazione per poter sviluppare una piattaforma davvero competitiva. Le competenze servono sempre, ma con Aruba SuperSite sono integrate nel piano hosting che, grazie all’intelligenza artificiale, rende possibile in maniera semplice e intuitiva ciò che a molti risulterebbe complesso e inaccessibile. Inizia a creare il tuo e-commerce con Aruba SuperSite.

Sviluppare un’idea di business con Aruba SuperSite Professional

Il piano SuperSite Professionale dell’hosting di Aruba è uno strumento potente con una piattaforma pronta all’uso che mette a disposizione funzionalità AI avanzate per realizzare un e-commerce e iniziare a vendere online. Incluso nel prezzo (in offerta a partire da 19,90€ + IVA per il primo anno) ci sono il dominio con certificato SSL, 5 caselle email da 1 GB, le funzionalità dedicate per hotel, ristoranti, e realtà del settore immobiliare così come il supporto a numerosi metodi di pagamento e strumenti per la gestione delle prenotazioni e delle spedizioni.

Chi si vuole cimentare nell’avvio di un e-commerce (o nella migrazione di uno esistente) avrà tutto il necessario per farlo. Il dominio, la tecnologia (l’editor o il CMS) e gli strumenti per gestire l’intero processo di promozione, acquisizione cliente, registrazione ordine, ricezione pagamenti e spedizione dei prodotti.

Il piano SuperSite Professional di Aruba Hosting integra anche tutti gli strumenti di protezione e sicurezza. Dal rispetto delle normative europee del GDPR sulla privacy e il trattamento dei dati personali passando per gli aggiornamenti regolari sui software antivirus e la presenza sul territorio italiano dei Data Center di Aruba. Un insieme di elementi per mettere ogni imprenditore nelle migliori condizioni per sviluppare la propria idea di business.