Con Avast la sicurezza online è a portata di clic: 70% di sconto sui prodotti per la cybersecurity

In questi giorni i prodotti per la cybersecurity di Avast beneficiano di uno sconto del 70%. L’offerta vale per la licenza annuale di Premium Security e Ultimate, ora disponibili al prezzo scontato di 21,90 euro e 31,50 per il primo anno. La licenza in questione protegge un computer con a bordo il sistema operativo Windows, volendo però è possibile estenderla fino a dieci dispositivi in contemporanea.

L’attuale sconto del 70% offerto da Avast rende la sicurezza online a portata di clic. Uno dei suoi principali punti di forza è l’Assistente Avast basato sull’intelligenza artificiale, in grado di rilevare le truffe sul web, tra cui siti fraudolenti realizzati appositamente per campagne di phishing.

Premium Security integra il nuovo Assistente Avast

All’interno dei pacchetti per la cybersecurity di Avast una delle principali novità è il nuovo Assistente basato sull’intelligenza artificiale, grazie al quale gli utenti ricevono consigli su come affrontare le truffe informatiche nel giro di pochi secondi. Si tratta di uno strumento particolarmente utile quando si sospetta che un messaggio o un’offerta online siano ingannevoli.

L’intelligenza artificiale gioca un ruolo fondamentale anche con lo strumento Protezione e-mail, tool in grado di segnalare eventuali truffe via e-mail, tentativi di phishing e la presenza di allegati contenenti malware. Protezione e-mail di Avast funziona con Gmail, Outlook e gli altri più importanti provider di posta elettronica, indipendentemente dal computer in uso.

Un ulteriore aiuto arriva dall’analisi approfondita dei siti web a cui ci si collega, al fine di verificare la loro legittimità. Grazie a questa funzionalità, gli utenti Avast possono effettuare pagamenti, operazioni bancarie e acquisti online in modo più sicuro, senza doversi più preoccupare di eventuali truffe nascoste.

Confermiamo infine che Premium Security e Ultimate proteggono PC Windows, Mac, dispositivi Android, iPhone e iPad. Per estendere la protezione a dieci dispositivi in contemporanea è sufficiente selezionare la licenza “10 dispositivi”.