Con CCleaner il tuo PC cambia passo: più velocità, più autonomia e meno problemi

Velocizzare un computer lento è possibile ma, in alcuni casi, non bastano i piccoli accorgimenti che l’utente può effettuare manualmente ed è necessario ricorrere agli strumenti giusti, in grado di eliminare le cause del problema in modo da poter sfruttare al massimo l’hardware a propria disposizione.

Ad aiutare gli utenti è CCleaner. Si tratta di un tool multifunzione che può fare la differenza, contribuendo al miglioramento delle prestazioni grazie a vari strumenti integrati. Il software è in grado anche di migliorare l’esperienza d’uso per chi ha un portatile, grazie a un notevole miglioramento della batteria.

Per iniziare a usare CCleaner è possibile sfruttare la promo in corso sul piano annuale in sconto del 50%. Grazie alla promo, infatti, è possibile accedere alla versione Pro Plus con un costo di 29,97 euro anziché 59,95 euro mentre la versione Premium, che include anche le versioni per Android e Mac, costa 39,97 euro anziché 79,95 euro.

Il software è utilizzabile su 3 dispositivi (5 scegliendo la versione Premium). Per accedere alle promozioni basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di CCleaner.

Perché usare CCleaner

CCleaner integra una serie di funzioni che possono rendere più veloce il PC. Grazie al sistema brevettato, infatti, è possibile migliorare le prestazioni fino al 34% mentre, per i notebook, c’è la possibilità di ottenere un miglioramento fino al 30% dell’autonomia.

Da segnalare anche la possibilità di utilizzare Driver Updater. Si tratta di un tool che consente di mantenere sempre aggiornati i driver del proprio computer, evitando errori di incompatibilità e massimizzando le prestazioni.

Un altro elemento utile è PC Health Check, sistema in grado di analizzare lo stato di salute del PC e di suggerire all’utente i correttivi da apportare per ottenere un miglioramento delle prestazioni. Il servizio permette di disattivare i programmi che si avviano in automatico e che, con i loro processi in background, possono ridurre le prestazioni.

Scegliendo la versione Pro Plus, oltre a tutti gli strumenti di CCleaner, è possibile accedere a:

Recuva, il sistema per recuperare file dal computer

il sistema per recuperare file dal computer Speccy, che permette di analizzare le specifiche dettagliate del computer, rilevando problemi e upgrade compatibili

Il servizio è utilizzabile su 3 dispositivi.

Con il piano Premium, in aggiunta alla versione Pro Plus, ci sono anche le versioni di CCleaner Pro su Android e Mac (per un totale di 5 dispositivi).

Per iniziare a usare subito CCleaner basta seguire il link qui di sotto. Fino al prossimo 30 giugno è in corso la promo che taglia il prezzo del 50%, permettendo l’accesso al servizio a partire da 29,97 euro per un anno.