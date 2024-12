Con Conto Arancio 4% per 12 mesi: scopri l’offerta completa

Aprendo il Conto Corrente Arancio è possibile ottenere il 4% annuo lordo per i primi 12 mesi dalla data di attivazione. L’offerta è riservata all’apertura di un nuovo conto corrente e rispettando alcune precise condizioni. Apri il Conto Corrente Arancio.

Come ottenere il 4% annuo con ING

Per usufruire di questa offerta andando a far maturare i propri investimenti è sufficiente aprire un Conto Corrente Arancio e, entro il 22/03/2025, aggiungere Conto Arancio. Dopo averli attivati (entro e non oltre il 31/05/2025) è necessario investire almeno 40000€ oppure accreditare sul conto il proprio stipendio o la pensione (entrambi di almeno 1000€).

Lo stipendio deve avere come causale ABI 27 o ABI 27P così da rispettare tutte le condizioni previste per ottenere il 4% annuo lordo per i primi 12 mesi fino a un massimo di 50000€.

Oltre ai vantaggi di questo investimento il Conto Corrente Arancio offre una serie di interessanti condizioni. Il Conto Corrente Arancio Light, a canone zero, prevede inclusi gratuitamente tutti i bonifici istantanei, i bonifici SEPA fino a 50000€, il pagamento di F24, MAV e RAV e il canone della carta di debito. Il Conto Corrente Arancio Più, invece, ha in più compresi nel canone i prelievi con la carta di debito, il pagamento dei bollettini postali e dei bollettini CBILL e PagoPA, il rilascio della carta di debito e il canone mensile della carta di credito. Il Conto Corrente Arancio Più ha un canone mensile di 5€ che può essere azzerato accreditando lo stipendio o la pensione.

Aprendo il Conto Corrente Arancio Più entro il 27 dicembre, puoi ricevere un Buono Regalo Amazon da 100€. Inoltre, puoi guadagnare fino a 500€ in buoni regalo per ogni amico che aprirà un conto ING utilizzando il tuo codice amico. Anche il tuo amico riceverà un Buono Regalo Amazon da 150€ al momento dell’apertura del conto.