Con Conto Corrente Arancio hai anche una carta prepagata gratuita per i tuoi viaggi

Conto Corrente Arancio di ING rappresenta una soluzione completa e conveniente per chi desidera viaggiare in tranquillità senza preoccuparsi dei costi bancari. Con le sue carte di debito, credito e prepagate e l’accesso a numerosi servizi senza canone, è la scelta perfetta per chi cerca praticità e risparmio durante i viaggi e nella gestione quotidiana delle finanze.

Conto Corrente Arancio è disponibile in versione Più e Light per adattarsi ad ogni tipo di esigenza:

Conto Corrente Arancio Più: canone azzerabile e operazioni incluse

Zero Canone con addebito dello stipendio: Uno dei principali vantaggi di Conto Corrente Arancio Più è l’azzeramento del canone mensile se accrediti lo stipendio o una pensione. (In alternativa è previsto un canone di 5€). Questo permette di risparmiare sui costi di gestione del conto.

Prelievi gratuiti in Italia ed Europa: Che tu sia in Italia o all’estero in Europa, con Conto Corrente Arancio Più i prelievi sono gratuiti, permettendoti di gestire il denaro senza costi aggiuntivi.

Carta Prepagata, Carta di Debito e Carta di Credito Gratis: Oltre alla carta di debito senza canone, ricevi anche una Carta di Credito Mastercard Gold senza costi aggiuntivi, ideale per acquisti online e in negozio.

Gestione semplificata delle spese: Tramite l’app di ING, puoi monitorare le tue spese, effettuare bonifici SEPA istantanei e gestire pagamenti ricorrenti come bollette e tasse con facilità e senza costi aggiuntivi.

Opzioni Personalizzate: Personalizza il PIN delle tue carte e gestisci i limiti di spesa direttamente dall’app, garantendo sicurezza e comodità in ogni transazione.

Conto Corrente Arancio Light: senza canone mensile

Per chi preferisce una gestione più flessibile delle spese, Conto Corrente Arancio Light offre la possibilità di pagare solo per le operazioni effettivamente utilizzate, mantenendo il canone mensile a zero.

Carte prepagate per ogni esigenza

ING offre anche una gamma di carte prepagate, perfette per diversi scenari:

Carta di Credito Mastercard Gold : Ideale per acquisti online e nei negozi di tutto il mondo, con la possibilità di pagare in comode rate e beneficiare di servizi esclusivi come il Pagoflex e l’accesso al Mastercard Fast track per saltare le code in aeroporto.

: Ideale per acquisti online e nei negozi di tutto il mondo, con la possibilità di pagare in comode rate e beneficiare di servizi esclusivi come il Pagoflex e l’accesso al Mastercard Fast track per saltare le code in aeroporto. Carta di Debito Mastercard : Senza canone e con prelievi gratuiti in Italia ed Europa, è perfetta per le spese quotidiane e per gestire il denaro in modo pratico.

: Senza canone e con prelievi gratuiti in Italia ed Europa, è perfetta per le spese quotidiane e per gestire il denaro in modo pratico. Carta Prepagata Mastercard: Disponibile come carta fisica o virtuale, offre la flessibilità di pagare online in modo sicuro e semplice, senza costi di gestione mensili.

Per conoscere l’offerta completa di Conto Corrente Arancio clicca qui.