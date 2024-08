Con Conto Corrente Arancio Più ottieni fino a 100 euro in Buoni Amazon

ING, noto gruppo bancario olandese, sta promuovendo sul suo sito ufficiale un’interessante offerta che ha per protagonista Conto Corrente Arancio Più, il conto online a canone zero e con carta di credito gratuita grazie all’accredito dello stipendio (in alternativa bastano entrano di almeno 1.000 euro al mese).

L’iniziativa in corso consente di ricevere fino a 100 euro in Buoni Regalo Amazon aprendo Conto Corrente Arancio Più entro il 9 settembre e spendendo almeno 500 euro entro il 29 novembre con la carta di debito Mastercard associata al conto. L’apertura del conto corrente online avviene tramite questa pagina del sito ING.

Come ricevere fino a 100 euro in Buoni Amazon

Prima di tutto occorre aprire Conto Corrente Arancio Più entro il 9 settembre. Durante la fase di apertura del conto bisogna inserire il codice ING2024 nell’apposito campo, oltre a selezionare la carta di debito Mastercard, la stessa che dovrà poi essere utilizzata per completare i futuri acquisti.

Una volta aperto il conto, si dovrà procedere con la sua attivazione tramite un bonifico bancario di qualsiasi importo (è sufficiente anche una cifra simbolica di 1 euro). Lo step successivo è quello che dà diritto al primo Buono Regalo Amazon da 50 euro: il primo acquisto con la carta di debito Mastercard (anche in questo caso non c’è alcun importo da rispettare).

Il secondo Buono Amazon da 50 euro lo si ottiene spendendo almeno 500 euro entro il 29 novembre. Come si legge nel regolamento ufficiale dell’iniziativa, è richiesto l’utilizzo della carta di debito Mastercard, la stessa selezionata al momento dell’apertura del conto.

Infine, è necessario mantenere attivi Conto Corrente Arancio Più (con un saldo di almeno 200 euro) e carta di debito fino a quando non si riceverà via e-mail il premio.