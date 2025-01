Con Conto Corrente Arancio Più una carta di credito a canone zero

Conto Corrente Arancio Più è il conto online della banca olandese ING che include una carta di credito Mastercard Gold a canone zero. Inoltre, aggiungendo Conto Arancio durante l’apertura, è possibile avere il 4% annuo lordo per i primi 12 mesi, fino ad un massimo di 50.000 euro.

Per attivare Conto Corrente Arancio Più occorre accreditare il proprio stipendio sul nuovo conto. E se non si ha una busta paga, è sufficiente avere entrate mensili di almeno 1.000 euro per azzerare il canone.

Il modulo di richiesta per l’apertura del conto corrente online è disponibile su questa pagina del sito ING.

Conto Corrente Arancio Più con carta di credito Mastercard Gold a canone zero

L’attivazione di Conto Corrente Arancio Più consente di richiedere la carta di credito Mastercard Gold, grazie alla quale si possono effettuare acquisti online e nei negozi di tutto il mondo. Per i clienti ING la Mastercard Gold è a canone zero, con PIN e limiti di spesa personalizzabili, la funzionalità Pagoflex per dilazionare la spesa in più mesi e l’opzione Mastercard Fast track per saltare la coda in aeroporto.

Oltre alla carta di credito, i titolari del conto online ING hanno a disposizione anche una carta di debito Mastercard a canone zero. Tra le altre cose, permette di effettuare acquisti ovunque nel mondo e di prelevare gratis in Italia e in Europa.

Poi, come ciliegina finale sulla torta, ecco il 4% annuo lordo per 12 mesi dalla data di attivazione di Conto Arancio, con un importo massimo del deposito fino a 50.000 euro. Tutto quello che occorre fare è aprire Conto Corrente Arancio, aggiungere Conto Arancio entro il 22 marzo e accreditare lo stipendio.

Maggiori dettagli sono consultabili su questa pagina del sito ING.